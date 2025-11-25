Какие авто чаще всего переоборудовали на ГБО в октябре 2025 года
В этом году рынок инсталляций газобаллонного оборудования демонстрирует низкие, но стабильные темпы и держится на уровне 1000−1200 установок ежемесячно. Если раньше главным фактором была возможность почти вдвое снизить затраты на топливо, что интересовало как владельцев малолитражных авто, так и автомобилей с большим объемом двигателя, то сейчас разница в денежном измерении уже не так ощутима.
При текущих ценах на бензин и пропан-бутановую смесь 100 километров пути при расходе 10 л на 100 км будет стоить примерно 580 грн на бензине и 450 грн при потреблении 13 л на 100 км LPG, рассказывают эксперты Института исследований авторынка.
Какие марки чаще всего переоборудуют
Рейтинги марок, которые чаще всего переоборудовали в октябре 2025 года для работы на двух видах горючего, включая сжиженную смесь пропан-бутана, демонстрируют привычный микс из старых европейских автомобилей и автомобилей с американского рынка.
Там еще можно найти атмосферные моторы, для которых ГБО в наших реалиях является не только способом экономии, а иногда и единственным вариантом сохранить расходы на топливо в приемлемых пределах. В противном случае эксплуатация бензинового двигателя объемом более 2,5 или 3 литров становится экономически нецелесообразной.
Среди американских моделей, куда входят некоторые автомобили Toyota, Volkswagen, Ford, Nissan, Jeep, Hyundai и Mitsubishi, выделяются также несколько европейских марок, таких как Skoda ранних выпусков до появления двигателей TSI, и Renault до распространения линейки двигателей TCE.
Топ-10 моделей и структура спроса
Топ-10 моделей подтверждает, что рынок ГБО поделен между двумя категориями. Это массовые кроссоверы и седаны с американского рынка и проверенные годами практические модели.
Лидерство Skoda Octavia с 45 переоборудованиями и высокие позиции Volkswagen Golf и Passat показывают, что владельцы европейской классики с более простыми двигателями рассматривают ГБО как способ продлить ресурс авто. Рядом с ними обычно находятся Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo, для которых ГБО остается главным элементом доступной эксплуатации.
Половину рейтинга формируют импортные модели. Jeep Compass с 36 установленными комплектами оказался неожиданным лидером. Подобная ситуация наблюдается в случае с Nissan Rogue, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander, оснащаемыми атмосферными двигателями. Высокая стоимость эксплуатации на бензине побуждает владельцев таких авто быстро переходить на газ для экономии.
