Honda возродила спортивную модель 90-х в современном формате (фото)

Знаменитая Honda CRX 90-х годов получила современного преемника. Как и предшественник, новый автомобиль создан на базе Civic и сохранил съемную крышу.

Новая Honda CRX дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу в статусе концепта. Ее создали в Китае специалисты совместного предприятия GAC Honda, передает Car Expert.

В качестве образца для подражания выбрали Honda CRX третьего поколения, также известную под названием del Sol. Как и знаменитый предок, автомобиль имеет съемную крышу, то есть это купе-тарга.

За базу для проекта взяли китайскую Honda Integra (под этим названием в КНР выпускают Honda Civic). Автомобиль стал двухдверным и получил измененную заднюю часть с более толстыми стойками. Кроме того, установили белые колесные диски, а корпуса зеркал выкрасили в красный цвет.

Салон Honda Integra остался знаком, с технической точки зрения — тоже никаких изменений. Автомобиль сохранил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 182 л. с. и 6-ступенчатую механическую КПП.

Напомним, что оригинальная Honda CRX del Sol тоже базировалась на Civic. Недорогой спортивный автомобиль выпускали с 1992 по 1998 год и предлагали с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,6 л и мощностью от 130 до 170 сил.

