Налог на 200 млн гривен от владельцев «элитных» авто: где получили больше всего

В январе-октябре 2025 года в местные бюджеты уплачено 200,4 млн грн транспортного налога. Это на 2,6% (или +5,1 млн грн) больше соответствующего периода в прошлом году.
Об этом сообщила ГНС.
Физические лица перечислили 97,8 млн грн, юридические — 102,6 млн грн.

Самые большие суммы получили бюджеты:

  • Киева — 60,2 млн грн,
  • Днепропетровщины — 18,9 млн грн,
  • Одесщины — 15,8 млн грн,
  • Киевщины — 14,6 млн гривен.
Транспортный налог
Это годовой налог, который платят владельцы отдельных категорий легковых автомобилей. Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура.

Кто платит

Плательщики — владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в 2025 году — это 3 млн грн).
Список автомобилей ежегодно формирует Минэкономики и публикует на своем официальном сайте. В настоящее время в него включены 1362 модели легковых автомобилей, подлежащих налогообложению в 2025 году.

Марки автомобилей

AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и другие.
Годовая ставка налога фиксирована — 25 000 грн за каждый автомобиль.
Физические лица получают налоговое уведомление-решение от ГНС и должны уплатить налог в течение 60 дней со дня его получения.
Юридические лица самостоятельно исчисляют налог и уплачивают его ежеквартально равными частями.

Уплатить налог

  • через Электронный кабинет плательщика (раздел «Состояние расчетов с бюджетом»);
  • в мобильном приложении ГНС «Моя налоговая»;
  • через интернет-банкинг или в любом банке по реквизитам, указанным в уведомлении-решении.
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
Payment systems