Налог на 200 млн гривен от владельцев «элитных» авто: где получили больше всего

В январе-октябре 2025 года в местные бюджеты уплачено 200,4 млн грн транспортного налога. Это на 2,6% (или +5,1 млн грн) больше соответствующего периода в прошлом году.

Об этом сообщила ГНС.

Физические лица перечислили 97,8 млн грн, юридические — 102,6 млн грн.

Самые большие суммы получили бюджеты:

Киева — 60,2 млн грн,

Днепропетровщины — 18,9 млн грн,

Одесщины — 15,8 млн грн,

Киевщины — 14,6 млн гривен.

Транспортный налог

Это годовой налог, который платят владельцы отдельных категорий легковых автомобилей. Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура.

Кто платит

Плательщики — владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в 2025 году — это 3 млн грн).

Список автомобилей ежегодно формирует Минэкономики и публикует на своем официальном сайте. В настоящее время в него включены 1362 модели легковых автомобилей, подлежащих налогообложению в 2025 году.

Марки автомобилей

AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota и другие.

Годовая ставка налога фиксирована — 25 000 грн за каждый автомобиль.

Физические лица получают налоговое уведомление-решение от ГНС и должны уплатить налог в течение 60 дней со дня его получения.

Юридические лица самостоятельно исчисляют налог и уплачивают его ежеквартально равными частями.

Уплатить налог

через Электронный кабинет плательщика (раздел «Состояние расчетов с бюджетом»);

в мобильном приложении ГНС «Моя налоговая»;

через интернет-банкинг или в любом банке по реквизитам, указанным в уведомлении-решении.

