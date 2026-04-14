В Калифорнии открыли хаб с 40 зарядками для электромобилей и солнечными панелями

Компания Rove открыла свой второй полносервисный зарядный комплекс в городе Коста-Меса, штат Калифорния — между Гантингтон-Бич и Ньюпорт-Бич.

40 скоростных зарядных станций постоянного тока и 400 солнечных панелей делают этот объект одним из наиболее технологично оснащенных в регионе.

В отличие от большинства публичных зарядных станций, где водитель получает только розетку и ничего больше, концепция Rove предполагает полноценную инфраструктуру для комфортного ожидания. Полносервисный хаб — это пространство, где зарядка автомобиля сочетается с отдыхом, питанием и бытовыми удобствами. Первый подобный объект компания открыла у Санта-Ана еще в октябре 2024 года.

На новой площадке Коста-Меса есть круглосуточная зона отдыха с чистыми туалетами, бесплатным Wi-Fi и удобными сиденьями. Также здесь работает мини-маркет «ReCharge by Gelson’s» — партнерство с региональной сетью супермаркетов Gelson’s. Дополнительно предусмотрены скребки для окон, мусорные баки и постоянное присутствие персонала на площадке.

Технические особенности и солнечная генерация

400 солнечных панелей выполняют двойную функцию: производят чистую электроэнергию для зарядных станций и одновременно служат навесом, защищающим автомобили от солнца. Большинство публичных зарядных станций в США до сих пор не имеют собственной солнечной генерации на месте, поэтому решение Rove отличается на общем фоне. Кроме того, объект оснащен системой накопления энергии, позволяющей сглаживать пиковую нагрузку на сеть.

Среди 40 зарядных точек — 2 зарядки мощностью до 350 кВт, что позволяет полностью зарядить совместимый электромобиль примерно за 15 минут. Зарядки Rove не предусматривают абонентскую плату или членство: оплата производится через приложение или бесконтактной картой. Зарядки Tesla на этой площадке арендованы у Tesla, но обслуживаются Rove и управляются через приложение Tesla.

По данным компании, на первом объекте у Санта-Ана уровень доступности зарядных станций на уровне точек составлял 97−98% - значительно выше среднего по отрасли.

Развитие сети и влияние на электромобильность региона

Rove уже планирует новые локации в Торрансе, Лонг-Бич и Короне. Расстояние от Коста Меса до этих городов составляет от 28 до 34 миль, что позволяет сформировать плотную сеть публичных зарядок в Южной Калифорнии. Две недели назад сеть EVgo запустила новые скоростные зарядки в Сан-Диего — примерно в 140 километрах от Коста-Меса, что большинство современных электромобилей преодолевает без проблем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.