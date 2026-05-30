0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lenovo представила два мощных планшета (фото)

Технологии&Авто
15
Новинки Lenovo Legion Y900 имеют 4K-дисплеи
Новинки Lenovo Legion Y900 имеют 4K-дисплеи, Фото: Lenovo
Компания Lenovo официально представила в Китае два новых игровых планшета серии Lenovo Legion Y900. Новинки получили премиальную оснастку, высокочастотные 4K-экраны и производительные мобильные чипы, однако пока их продажа за пределами китайского рынка не подтверждена.
Об этом пишет «Корреспондент».
Линейка состоит из двух моделей — Lenovo Legion Y900 11 и Lenovo Legion Y900 13. Они оснащаются дисплеями диагональю 11,1 и 13 дюймов соответственно.
Оба планшета получили IPS-экраны с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит. Также поддерживается стилус Lenovo Pen Pro.
Lenovo представила два мощных планшета (фото)
Фото: Lenovo
Lenovo добавила и функцию защиты приватности — специальный программный режим затемняет отдельные участки дисплея, чтобы посторонние люди не могли подсматривать содержимое экрана.
Младшая модель Lenovo Legion Y900 11 работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9500S, в то время как старший Lenovo Legion Y900 13 получил флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.
Оба планшета предлагают от 8 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объемом от 256 до 512 ГБ.
Lenovo представила два мощных планшета (фото)
Фото: Lenovo
Lenovo Legion Y900 11 оснащен аккумулятором на 11000 мА·ч, а Lenovo Legion Y900 13 — еще большим блоком на 12700 мА·ч. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 68 Вт.
Также отличается аудиосистема. Младший планшет имеет четыре динамика, в то время как 13-дюймовая версия получила шесть динамиков.
Для планшетов доступна фирменная клавиатура с RGB-подсветкой, позволяющая использовать устройства в «компьютерном» режиме, похожем на Samsung DeX. Правда, аксессуар продается отдельно.
В Китае Lenovo Legion Y900 13 стоит примерно от $399 до $600, тогда как Lenovo Legion Y900 11 оценили в диапазоне от $310 до $545. Информации о глобальном запуске планшетов пока нет.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems