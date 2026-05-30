Lenovo представила два мощных планшета (фото) 30.05.2026, 00:03 — Технологии&Авто

Новинки Lenovo Legion Y900 имеют 4K-дисплеи, Фото: Lenovo

Компания Lenovo официально представила в Китае два новых игровых планшета серии Lenovo Legion Y900. Новинки получили премиальную оснастку, высокочастотные 4K-экраны и производительные мобильные чипы, однако пока их продажа за пределами китайского рынка не подтверждена.

Об этом пишет «Корреспондент».

Линейка состоит из двух моделей — Lenovo Legion Y900 11 и Lenovo Legion Y900 13. Они оснащаются дисплеями диагональю 11,1 и 13 дюймов соответственно.

Оба планшета получили IPS-экраны с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит. Также поддерживается стилус Lenovo Pen Pro.

Фото: Lenovo

Lenovo добавила и функцию защиты приватности — специальный программный режим затемняет отдельные участки дисплея, чтобы посторонние люди не могли подсматривать содержимое экрана.

Младшая модель Lenovo Legion Y900 11 работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9500S, в то время как старший Lenovo Legion Y900 13 получил флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Оба планшета предлагают от 8 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объемом от 256 до 512 ГБ.

Фото: Lenovo

Lenovo Legion Y900 11 оснащен аккумулятором на 11000 мА·ч, а Lenovo Legion Y900 13 — еще большим блоком на 12700 мА·ч. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 68 Вт.

Также отличается аудиосистема. Младший планшет имеет четыре динамика, в то время как 13-дюймовая версия получила шесть динамиков.

Для планшетов доступна фирменная клавиатура с RGB-подсветкой, позволяющая использовать устройства в «компьютерном» режиме, похожем на Samsung DeX. Правда, аксессуар продается отдельно.

В Китае Lenovo Legion Y900 13 стоит примерно от $399 до $600, тогда как Lenovo Legion Y900 11 оценили в диапазоне от $310 до $545. Информации о глобальном запуске планшетов пока нет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.