Распространенные ошибки, переполняющие память вашего смартфона

Меню внутреннего хранилища смартфона
Когда на смартфоне заканчивается память, пользователи часто винят фото и видео. Но на самом деле много места могут незаметно занимать старые приложения, кэш соцсетей, игры и сервисы, которые годами остаются без надобности.
Об этом пишет BGR.

Ненужные приложения годами остаются в телефоне

Одна из самых распространенных ошибок — не удалять программы, которыми вы давно не пользуетесь. Они могут казаться безвредными, но занимают память, обновляются в фоне и накапливают служебные файлы.
Особенно это касается приложений, установленных «на один раз»: редакторов фото, сервисов доставки, старых игр, фитнес-программ или магазинов. Если приложение не открывалось несколько месяцев, его лучше удалить. При необходимости его можно установить повторно.

Соцсети накапливают гигабайты кэша

Instagram, TikTok, Facebook и другие соцсети хранят временные файлы, чтобы поскорее открывать видео, фото и ленту. Со временем этот кэш может разрастаться до нескольких гигабайт.
Пользователь может даже не замечать этого, ведь приложение работает как обычно. Но именно такие временные данные часто становятся одной из причин, почему память смартфона быстро заканчивается.

Старые игры тоже занимают много места

Игры могут быть еще больше «пожирателями» памяти, чем соцсети. Даже если вы давно не играете, они могут хранить обновления, кэш, дополнительные файлы и данные профиля.
Если игра не используется, лучше ее удалить. В большинстве случаев прогресс можно сохранить через аккаунт Google, Apple, Facebook или аккаунт самой игры.

Кэш браузеров и стриминговых сервисов

Браузеры, YouTube, Spotify, Netflix и другие сервисы также накапливают временные файлы. Часть из них нужна для более быстрой загрузки страниц или оффлайн-просмотра, но со временем они могут занимать слишком много места.
Следует периодически очищать кэш в браузере, проверять загруженные видео, музыку, подкасты и удалять то, что уже не нужно.

Слишком много отдельных сервисов для простых задач

Еще одна незаметная причина переполнения памяти — десятки мелких приложений для заметок, списков дел, планирование, сканирование документов или сохранение идей.
Часть таких задач можно объединить в одном сервисе, например, Google Keep, Notion или другой универсальной платформе. А некоторые сервисы вообще можно открывать через браузер, не устанавливая отдельное приложение.

Как быстро освободить память

Самый простой способ — открыть настройки хранилища и посмотреть, какие приложения занимают больше места.
После этого следует удалить ненужные программы, очистить кэш соцсетей и браузеров, проверить загрузку и старые игры.
Такая чистка может освободить несколько или даже десятки гигабайтов без удаления фотографий, видео или важных файлов.
По материалам: BGR
Novyny.live
