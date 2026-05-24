4 мифа о зарядке смартфона 24.05.2026, 01:13 — Технологии&Авто

Вокруг аккумуляторов до сих пор существует много советов, актуальных для старых типов батарей, но почти не касающихся современных смартфонов. Большинство нынешних устройств используют литиево-ионные аккумуляторы, а они работают иначе, чем старые никель-кадмиевые батареи.

О четырех мифах о зарядке смартфонов пишет BGR.

Новый смартфон обязательно нужно зарядить до 100%

Это один из самых старых мифов. Когда-то такой совет действительно имел смысл, ведь старые никель-кадмиевые батареи могли страдать так называемым «эффектом памяти». Если их постоянно заряжали не полностью, они могли как бы «запоминать» меньшую емкость.

У современных литий-ионных аккумуляторов такой проблемы нет. Новый смартфон не обязательно подзаряжать до 100% перед первым использованием.

Это можно сделать для удобства, чтобы устройство дольше проработало без подзарядки, но для здоровья батареи это не является необходимым условием.

Зарядка до 100% обязательно портит батарею

Еще один распространенный страх — якобы каждая заряжаемость до 100% быстро уничтожает аккумулятор. В действительности современные смартфоны рассчитаны на полный заряд и имеют контроллеры, управляющие подачей энергии.

В то же время, постоянно держать телефон на зарядке после достижения 100% - не самая лучшая привычка. В таком режиме устройство может немного тратить энергию и снова ее подбирать, что создает дополнительное тепло и нагрузку на батарею.

Именно поэтому в iPhone и многих Android-смартфонах оптимизированная зарядка, которая доводит заряд до 100% ближе к моменту, когда пользователь обычно берет телефон в руки.

Перед зарядкой нужно полностью разряжать телефон

Этот миф тоже пришел из старых батарей. Для никель-кадмиевых аккумуляторов полный разряд мог помогать избегать потери емкости, но с литий-ионными батареями все наоборот.

Современные аккумуляторы не любят регулярный разряд до 0%. Каждый полный цикл от 0% до 100% приближает батарею к естественному износу.

Если заряжать телефон частями, например с 20% до 80%, полный цикл набирается медленнее, а ресурс аккумулятора может храниться дольше.

Необходимо пользоваться только оригинальной зарядкой

Производители часто советуют использовать фирменные зарядные устройства, потому что они точно соответствуют характеристикам конкретного смартфона. Но это не означает, что любой сторонний адаптер автоматически опасен.

Качественные зарядки других брендов можно использовать, если они соответствуют нужным стандартам и поддерживают правильную мощность.

Важно обращать внимание на напряжение, силу тока, поддержку быстрой зарядки и совместимость с устройством.

Проблемы могут возникнуть с дешевыми, несертифицированными или сомнительными адаптерами. Они могут работать нестабильно, перегреваться или неправильно согласовывать мощность со смартфоном.

