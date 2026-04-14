Электрокар или автомобиль с ГБО: что выгоднее

Технологии&Авто
В 2026 году вопрос экономической целесообразности электромобилей по сравнению с автомобилем на газобаллонном оборудовании (ГБО) вновь оказался в центре внимания украинских водителей.

Новые расчеты стоимости пробега показывают

Преимущество электротранспорта остается очевидным только при определенных условиях. Реалии рынка заставляют все более внимательно оценивать не только цены, но и доступность инфраструктуры.
По данным аналитики, для сравнения взяли электрокроссовер со средним потреблением 18 кВт-ч на 100 км и экономичный автомобиль на газ с расходом 7 литров на 100 км.
Домашний тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт-ч, тогда как на скоростных зарядных станциях он составляет около 30 грн. В то же время, цена автогаза (LPG) в начале апреля зафиксирована на уровне 47,94 грн за литр.

Самый выгодный сценарий для электромобиля

Заряжание исключительно дома. В таком случае 100 км пробега обходятся лишь в 77,76 грн, что более чем в четыре раза дешевле поездки на газ (335,58 грн). Это делает электрокар особенно привлекательным для владельцев частных домов или имеющих доступ к собственной розетке.
Однако в смешанном режиме, когда половина зарядки происходит дома, а другая — на коммерческих скоростных станциях, ситуация меняется. Средняя стоимость электроэнергии растет до 17,16 грн. за кВт-ч, а пробег 100 км уже стоит 308,88 грн. В таком случае разница с автомобилем на газе сокращается до минимальных 26,70 грн.
Для жителей многоэтажек, не имеющих доступа к домашней зарядке и вынужденных пользоваться только публичной инфраструктурой, экономическое преимущество электромобиля практически исчезает. Расходы становятся сопоставимыми с ГБО, что заставляет многих сомневаться в целесообразности перехода на электротранспорт.
По материалам:
mmr.ua
Авторынок УкраиныЭлектромобили
