В Gemini появились «живые» визуализации прямо в чате

В Gemini появились «живые» візуалізації прямо в чаті Сьогодні 22:42 — Технології&Авто

Google расширяет возможности своего AI-сервиса Gemini, добавляя интерактивные визуализации. Теперь вместо статических изображений пользователи могут получать динамичные модели, помогающие лучше понять разные процессы и явления.

Об этом пишет Cnet.

Компания Google запустила новую функцию для своего AI-инструмента Gemini, позволяющую создавать интерактивные изображения непосредственно в чате. Ранее сервис уже умел генерировать картинки благодаря модели Nano Banana, но теперь пользователи могут получать более информативные визуализации.

Что меняют интерактивные визуализации в Gemini

Новая функция активируется, когда обычного изображения недостаточно для пояснения. В таких случаях Gemini предлагает кнопку «show me the visualization», после нажатия которой создается интерактивная модель. Для этого достаточно сформулировать запрос типа «покажи» или «помоги визуализировать».

На практике такие визуализации смотрятся как мини-симуляции. Например, при запросе орбиты Луны можно получить модель с ползунком, изменяющим скорость движения, а также другие настройки для просмотра. Аналогично работает и с техническими темами — в случае с автомобильным двигателем можно запускать или останавливать анимацию, а также вручную просматривать каждый этап работы механизма.

Читайте также Claude, ChatGPT и Gemini проверили на точность при освещении горячих новостей

Подобную функцию ранее представила компания Anthropic для своего AI-помощника Claude. Впрочем, между решениями есть разница: в Gemini сейчас нет возможности сохранять созданные визуализации, тогда как у Claude такая опция уже доступна.

Новая функция становится доступной пользователям во всем мире. В то же время у нее есть ограничения: интерактивные визуализации работают только с Pro-моделью Gemini и пока недоступны для аккаунтов Education и Workspace.

В Google пока что не прокомментировали детали развития этой функции, поэтому остается открытым вопрос, как именно она будет эволюционировать в будущем.

