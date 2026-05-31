Honda представила недорогую компактную модель (фото, видео) 31.05.2026, 00:13 — Технологии&Авто

Представили новый седан Honda City 2026. Бюджетная модель С-класса доступна в бензиновом или гибридном исполнении. Новая Honda City дебютировала в Индии и там поступает в продажу по цене от 1,2 млн рупий ($12 500), а позже появится в ряде других стран.

Об авто рассказали на сайте японского производителя.

4,6-метровый седан и 4,35-метровый хэтчбек Honda City прошли плановую модернизацию.

Их можно отличить от предшественников по измененной передней части с большей решеткой радиатора и более тонкими фарами, соединенными диодной полосой. Кроме того, авто получило новые бамперы с более выразительным дизайном.

В салоне Honda City 2026 установили более 10,1-дюймовый тачскрин. Седан имеет вместительный 506-литровый багажник.

Кроме того, расширена комплектация Honda City. Топовая версия седана получила панорамную крышу, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, климат-контроль, круиз-контроль и набор систем безопасности.

Новая Honda City дебютировала с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л. с. и со 126-сильной гибридной установкой e: HEV. В последнем случае расход горючего составляет 3,8 л на 100 км.

Для отдельных рынков также предложат 1,0-литровый 122-сильный турбомотор. Honda City выпускается с механической КПП и вариатором.

