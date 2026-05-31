Toyota сокращает производство авто

В глобальных цепочках поставок снова сработал эффект домино. По ряду внешних причин Toyota в официальном порядке предупредила своих партнеров, что примерно до ноября будет вынуждена урезать производственные мощности ориентировочно на 83 тысяч автомобилей.
Пока компания продолжает подстраиваться под рынок: в этом месяце одна линия на заводе в поселке Чуда останавливалась на два дня, а на предприятии Gifu Auto Body вторая линия простаивала один день.
Финансовый руководитель Toyota Хигас Кен уточнил, что за год бренд отправляет на Ближний Восток около 500−600 тысяч автомобилей, и нынешние колебания могут затронуть почти половину этого объема. При этом прогноз по общему выпуску Toyota и Lexus на текущий финансовый год остается неизменным, более 10 млн машин.
А вот консолидированная чистая прибыль, как ожидается, просядет на 22 процента, до 18,89 млрд долларов. Компания отдельно предупредила: если ситуация продолжит ухудшаться, показатели прибыли могут оказаться еще слабее.
Параллельно свою тактику меняет и Nissan. 1400 внедорожников Patrol, которые готовили для Ближнего Востока, перенаправили в США, что в который раз демонстрирует гибкость крупных автопроизводителей в нестабильной мировой обстановке.