Toyota сокращает производство авто

В глобальных цепочках поставок снова сработал эффект домино. По ряду внешних причин Toyota в официальном порядке предупредила своих партнеров, что примерно до ноября будет вынуждена урезать производственные мощности ориентировочно на 83 тысяч автомобилей.

Об этом пишет autogeek.

Производство каких моделей сократят больше всего

Главные факторы лежат на поверхности: удорожание топлива и слабый спрос на рынках Ближнего Востока.

Больше всего, как оказалось, достанется одному из самых популярных SUV брендов. Именно гибридный RAV4 станет моделью с наибольшим сокращением выпуска.

«Под нож» также попали базовые автомобили на модульной платформе Toyota IMV. Речь идет о Hilux, Fortuner, Land Cruiser FJ, Probox и Corolla Touring.

Еще в марте и апреле японцы первыми пошли на снижение поставок в ближневосточный регион, тогда объем экспорта из Японии сократили на 40 тысяч единиц.

Пока компания продолжает подстраиваться под рынок: в этом месяце одна линия на заводе в поселке Чуда останавливалась на два дня, а на предприятии Gifu Auto Body вторая линия простаивала один день.

Финансовый руководитель Toyota Хигас Кен уточнил, что за год бренд отправляет на Ближний Восток около 500−600 тысяч автомобилей, и нынешние колебания могут затронуть почти половину этого объема. При этом прогноз по общему выпуску Toyota и Lexus на текущий финансовый год остается неизменным, более 10 млн машин.

А вот консолидированная чистая прибыль, как ожидается, просядет на 22 процента, до 18,89 млрд долларов. Компания отдельно предупредила: если ситуация продолжит ухудшаться, показатели прибыли могут оказаться еще слабее.

Параллельно свою тактику меняет и Nissan. 1400 внедорожников Patrol, которые готовили для Ближнего Востока, перенаправили в США, что в который раз демонстрирует гибкость крупных автопроизводителей в нестабильной мировой обстановке.

