Toyota представила самый большой и самый дорогой электромобиль (фото)

Кроссовер Lexus TZ- это, по сути, роскошная версия нового электрического Toyota Highlander и собратом Subaru Getaway. У него такой же граненый дизайн, а отличить премиальную модель можно по другой передней части с тоненькими С-образными фарами. Для авто предлагают колесные диски диаметром 20−22 дюйма. Сейчас это самый большой электромобиль Lexus.
В отделке салона использовали искусственную замшу, бамбук и полированный алюминий. Внутри установлен цифровой щиток приборов под козырьком и 14-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высокой консолью. Новый Lexus TZ дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника со всеми креслами составляет 391 л.
Характеристики и комплектация
Самая дорогая версия получила панорамную крышу, доступ в салон со смартфона, электропакет, раздельный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений первых двух рядов, навигацию, проекцию на лобовые стекла, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.
кроссовер предложат в двух полноприводных версиях, однако их мощность пока не раскрывают (у родственных Toyota и Subaru она составляет 338 и 420 л. с.);
заявлено, что электрокар сможет буксировать 1,6-тонный прицеп.
На выбор предложат батареи емкостью 77 и 95,8 кВт∙ч, а запас хода в топовом исполнении превысит 480 км. Электромобиль Lexus TZ 2027 также получил управляемые задние колеса и систему активного шумоподавления.