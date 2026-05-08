Toyota представила самый большой и самый дорогой электромобиль (фото) 08.05.2026, 02:25 — Технологии&Авто

Lexus TZ станет флагманом в электрической линейке концерна Toyota Motor

В США представили новый электромобиль Lexus TZ. Большой семейный кроссовер просторный, богато оснащен, а запас хода — более 480 км.

Детали о новинке рассказали на официальном сайте Lexus.

Новый Lexus TZ 2027 выйдет на рынок во второй половине этого года и станет флагманом в электрической линейке концерна Toyota Motor.

Дизайн и салон

Кроссовер Lexus TZ- это, по сути, роскошная версия нового электрического Toyota Highlander и собратом Subaru Getaway. У него такой же граненый дизайн, а отличить премиальную модель можно по другой передней части с тоненькими С-образными фарами. Для авто предлагают колесные диски диаметром 20−22 дюйма. Сейчас это самый большой электромобиль Lexus.

Размеры:

длина — 5100 мм;

ширина — 1989 мм;

высота — 1704 мм;

колесная база — 3050 мм.

В отделке салона использовали искусственную замшу, бамбук и полированный алюминий. Внутри установлен цифровой щиток приборов под козырьком и 14-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высокой консолью. Новый Lexus TZ дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника со всеми креслами составляет 391 л.

Характеристики и комплектация

Самая дорогая версия получила панорамную крышу, доступ в салон со смартфона, электропакет, раздельный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений первых двух рядов, навигацию, проекцию на лобовые стекла, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Характеристики Lexus TZ рассекретили частично:

кроссовер предложат в двух полноприводных версиях, однако их мощность пока не раскрывают (у родственных Toyota и Subaru она составляет 338 и 420 л. с.);

заявлено, что электрокар сможет буксировать 1,6-тонный прицеп.

На выбор предложат батареи емкостью 77 и 95,8 кВт∙ч, а запас хода в топовом исполнении превысит 480 км. Электромобиль Lexus TZ 2027 также получил управляемые задние колеса и систему активного шумоподавления.

