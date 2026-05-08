Кремниевая долина хочет перенести дата-центры ИИ в океан: в проект уже вложили $200 млн

Американский стартап Panthalassa планирует разместить дата-центры для искусственного интеллекта прямо в океане. Проект уже получил более 200 млн долларов инвестиций от представителей Кремниевой долины, среди которых соучредитель Peter Thiel. Первые испытания плавучих AI-платформ должны стартовать в Тихом океане уже в 2026 году.
Panthalassa создает большие плавучие модули, которые компания называет узлами или nodes. Они должны генерировать электроэнергию прямо в океане с помощью волн.
Конструкция выглядит как гигантская стальная область с вертикальной трубой под водой. Во время движения волн вода поднимается внутри системы и запускает турбину, производящую электричество для AI-чипов.
В компании считают, что такой подход позволит решить сразу две большие проблемы современных дата-центров:
нехватку электроэнергии;
дорогостоящее охлаждение серверов.
Океанская вода должна естественно охлаждать вычислительные системы без больших затрат воды и электричества.
Почему технологические компании ищут альтернативу
Спрос на искусственный интеллект стремительно увеличивает нагрузку на энергосистемы по всему миру. Большие AI-дата-центры потребляют колоссальные объемы электричества, а их строительство все чаще сталкивается с протестами местных общин и дефицитом мощностей.
По данным Ars Technica, технологические компании могут потратить около $765 млрд на AI-дата-центры только в 2026 году.
Именно поэтому часть инвесторов стала смотреть в сторону океана как потенциального источника энергии и охлаждения.
Первый тест проведут в Тихом океане
Новый прототип под названием Ocean-3 планируется протестировать в северной части Тихого океана в конце 2026 года.
По информации Financial Times, конструкция будет около 85 метров в высоту, почти как Big Ben.
До этого Panthalassa уже тестировала ранние версии системы:
Ocean-1 в 2021 году;
Ocean-2 у побережья штата Вашингтон в 2024 году.
Гендиректор компании Гарт Шелдон-Коулсон заявил, что в будущем могут появиться тысячи таких платформ.
Но проблем пока больше, чем ответов
Несмотря на громкие инвестиции эксперты сомневаются, что океанические дата-центры смогут полностью заменить традиционные.
Основная проблема — передача данных. Связь с платформами планируется поддерживать через спутники, а это значит:
ограниченную скорость;
задержки сигнала;
сложную координацию между узлами.
Также остается вопрос ремонта и обслуживания систем, которые будут годами работать в открытом океане без людей.
AI-промышленность уже упирается в энергетические ограничения. Если проекты типа Panthalassa окажутся успешными, это может изменить подход к строительству дата-центров в мире.
Фактически технологические компании пытаются превратить океан в новую инфраструктуру искусственного интеллекта.