OpenAI обновила стандартную модель ChatGPT — GPT-5.5 Instant обещает меньше ошибок и лучше персонализацию

Развертывание новой модели для ChatGPT уже началось
OpenAI начала переводить ChatGPT на новую стандартную модель GPT-5.5 Instant.
Как сообщает компания, модель реже генерирует ложные утверждения, дает более прямые ответы и лучше использует персональный пользовательский контекст.
По данным OpenAI, в ходе внутреннего тестирования GPT-5.5 Instant генерировала на 52,5% меньше галлюцинаций и на 37,3% меньше неточных утверждений в диалогах, которые пользователи ранее обозначали как фактически неправильные.

Компания изменила стиль ответов

GPT-5.5 Instant должен реже задавать лишние уточняющие вопросы, давать менее перегруженные ответы и использовать меньше эмодзи. OpenAI заявляет, что модель стала более прямой в формулировках без потери «теплоты» в общении.
Персонализация

GPT-5.5 Instant быстрее работает с загруженными файлами, подключенными Gmail-аккаунтами и предыдущими чатами ChatGPT для формирования контекста ответа.
В компании говорят, что это должно уменьшить количество ситуаций, когда пользователям приходится повторять ту же информацию.

Memory sources

Вместе с GPT-5.5 Instant OpenAI представила функцию memory sources. Она будет показывать, какие источники памяти ChatGPT использовал для персонализации ответа. Пользователи также могут удалять или редактировать эти данные.
OpenAI уточняет, что memory sources не будут отображаться другим людям при распространении чата. Компания также напоминает о возможности очищения памяти или использования временных чатов без сохранения.
На старте функция не будет показывать весь контекст, используемый ChatGPT для ответа. OpenAI заявляет, что работает над расширением этого механизма.
Улучшенная персонализация GPT-5.5 Instant поначалу станет доступной для подписчиков Plus и Pro. Позже ее получат пользователи Free, Go, Business и Enterprise. Развертывание новой модели для ChatGPT уже началось.
По материалам:
mezha.media
