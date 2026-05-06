Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель — повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.
Документ приводит категории транспортных средств в соответствие снормами ЕС.
Что предусматривается
Вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.
Детализуются требования к массогабаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 — не более 16 мест и длина до 8 метров.
Изменение возраста
Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста:
с 15 лет — мопеды и легкие двухколесные средства;
с 17 лет — категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет);
с 20 лет — мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет — для прямого доступа;
с 24 лет — автобусы (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.
Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в «Дії» будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.
Право на управление
Права можно считать аннулированными в ряде случаев. Прежде всего, это касается истечения срока действия документа, его потери или обмена на новый.
Отдельно выделяются следующие основания для аннулирования:
если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение 1 года;
если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения ПДД.
Если водителя лишили прав по решению суда, процедура восстановления будет более сложной. Для возвращения за руль человеку придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по наивысшей категории, указанной в его удостоверении.
Ранее Finance.ua писал, что новое водительское удостоверение можно быстро заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовались более 350 тысяч водителей.
В то же время кибермошенники все чаще используют тему получения водительского удостоверения, чтобы выманить деньги и персональные данные. В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предостерегли: фейки в соцсетях могут выглядеть убедительно, но за ними стоят аферисты.
Также в сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой выдать справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительских прав. Такие запросы обычно нужны для обмена украинского водительского удостоверения за границей или подачи документов в иностранные учреждения. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.