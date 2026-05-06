Реформа для водителей (изменение возраста, цифровизация и право на управление) — законопроект

Правила получения водительских прав и возрастные пределы могут пересмотреть и полностью легализовать цифровые документы.

В Украине готовится масштабная реформа дорожного законодательства.

Об этом говорится в законопроекте № 15200 , пишет РБК-Украина.

Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель — повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.

Документ приводит категории транспортных средств в соответствие с нормами ЕС.

Что предусматривается

Вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.

Детализуются требования к массогабаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 — не более 16 мест и длина до 8 метров.

Изменение возраста

Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста:

с 15 лет — мопеды и легкие двухколесные средства;

с 17 лет — категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет);

с 20 лет — мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет — для прямого доступа;

с 24 лет — автобусы (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.

Цифровизация

Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в «Дії» будут иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.

Право на управление

Права можно считать аннулированными в ряде случаев. Прежде всего, это касается истечения срока действия документа, его потери или обмена на новый.

Отдельно выделяются следующие основания для аннулирования:

если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение 1 года;

если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения ПДД.

Если водителя лишили прав по решению суда, процедура восстановления будет более сложной. Для возвращения за руль человеку придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по наивысшей категории, указанной в его удостоверении.

Ранее Finance.ua писал , что новое водительское удостоверение можно быстро заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовались более 350 тысяч водителей.

В то же время кибермошенники все чаще используют тему получения водительского удостоверения, чтобы выманить деньги и персональные данные. В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предостерегли : фейки в соцсетях могут выглядеть убедительно, но за ними стоят аферисты.

о водительском стаже не существует. Также в сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой выдать справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительских прав. Такие запросы обычно нужны для обмена украинского водительского удостоверения за границей или подачи документов в иностранные учреждения. Однако официальной справки

