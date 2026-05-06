0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реформа для водителей (изменение возраста, цифровизация и право на управление) — законопроект

Технологии&Авто
44
Реформа для водителей (изменение возраста, цифровизация и право на управление) — законопроект
Реформа для водителей (изменение возраста, цифровизация и право на управление) — законопроект
Правила получения водительских прав и возрастные пределы могут пересмотреть и полностью легализовать цифровые документы.
В Украине готовится масштабная реформа дорожного законодательства.
Об этом говорится в законопроекте № 15200, пишет РБК-Украина.
Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель — повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.
Документ приводит категории транспортных средств в соответствие с нормами ЕС.

Что предусматривается

Вводится категория АМ для мопедов (скорость до 45 км/ч) и А2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.
Детализуются требования к массогабаритным характеристикам категорий B, C и D. Например, для D1 — не более 16 мест и длина до 8 метров.

Изменение возраста

Законопроект вводит принцип постепенного доступа к управлению транспортом в зависимости от опыта и возраста:
  • с 15 лет — мопеды и легкие двухколесные средства;
  • с 17 лет — категории B и BE (только в сопровождении опытного водителя со стажем от двух лет);
  • с 20 лет — мощные мотоциклы (категория А) при условии двухлетнего стажа на А2, или с 24 лет — для прямого доступа;
  • с 24 лет — автобусы (категории D и DE), или с 21 года при наличии профессиональной подготовки.
Читайте также

Цифровизация

Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в «Дії» будут иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.

Право на управление

Права можно считать аннулированными в ряде случаев. Прежде всего, это касается истечения срока действия документа, его потери или обмена на новый.
Отдельно выделяются следующие основания для аннулирования:
  • если водитель не забрал готовый документ из сервисного центра в течение 1 года;
  • если права, выданные впервые, были изъяты из-за нарушения ПДД.
Читайте также
Если водителя лишили прав по решению суда, процедура восстановления будет более сложной. Для возвращения за руль человеку придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Если основания для восстановления прав возникли через год или позже, водитель обязан повторно сдать экзамены по наивысшей категории, указанной в его удостоверении.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что новое водительское удостоверение можно быстро заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовались более 350 тысяч водителей.
В то же время кибермошенники все чаще используют тему получения водительского удостоверения, чтобы выманить деньги и персональные данные. В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предостерегли: фейки в соцсетях могут выглядеть убедительно, но за ними стоят аферисты.
Также в сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой выдать справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительских прав. Такие запросы обычно нужны для обмена украинского водительского удостоверения за границей или подачи документов в иностранные учреждения. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.
По материалам:
Finance.ua
АвтоПолиция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems