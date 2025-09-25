0 800 307 555
Как заменить водительское удостоверение через «Дія» — инструкция

Новое водительское удостоверение можно быстро заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовалось более 350 тысяч водителей.
«Закончился срок действия, потеряли документ или изменили персональные данные? Украинцы не печалятся, а быстро заказывают новое водительское удостоверение в „Дія“», — сообщила пресс-служба «Дія».
Там говорят, что подача заявления в среднем занимает 20 секунд.

Пошаговая инструкция

  1. В приложении выберите: Сервисы — Водителю — Замена водительского удостоверения.
  2. Укажите причину замены и тип документа.
  3. Выберите способ получения — самовывоз, доставка на дом или в отделение «Укрпочты».
  4. Подпишите заявление и оплатите услугу (на это отводится до 10 минут).
После этого нужно подождать:
  • приглашение в сервисный центр МВД;
  • доставку «Укрпочтой»;
  • пуш-уведомление в «Дія» о готовом цифровом удостоверении.
Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы. Инициатива предусматривает, что пострадавшие в результате вооруженной агрессии россии граждане освобождаются от уплаты за:
  • восстановление водительского удостоверения;
  • восстановление свидетельства о регистрации транспорта;
  • оплату пластиковых бланков.
Водительское удостоверение может не отображаться в приложении «Дія» или Кабинете водителя из-за того, что документ был выдан до 2013 года. Такие удостоверения не внесены в современные электронные реестры, однако информацию можно обновить дистанционно. Чтобы удостоверение появилось онлайн, необходимо обратиться в Региональный сервисный центр МВД в том регионе, где документ был выдан. Образец обращения и адреса центров доступны на сайте МВД.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Payment systems