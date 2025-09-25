Как заменить водительское удостоверение через «Дія» — инструкция
Новое водительское удостоверение можно быстро заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовалось более 350 тысяч водителей.
«Закончился срок действия, потеряли документ или изменили персональные данные? Украинцы не печалятся, а быстро заказывают новое водительское удостоверение в „Дія“», — сообщила пресс-служба «Дія».
Там говорят, что подача заявления в среднем занимает 20 секунд.
Пошаговая инструкция
- В приложении выберите: Сервисы — Водителю — Замена водительского удостоверения.
- Укажите причину замены и тип документа.
- Выберите способ получения — самовывоз, доставка на дом или в отделение «Укрпочты».
- Подпишите заявление и оплатите услугу (на это отводится до 10 минут).
После этого нужно подождать:
- приглашение в сервисный центр МВД;
- доставку «Укрпочтой»;
- пуш-уведомление в «Дія» о готовом цифровом удостоверении.
Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы. Инициатива предусматривает, что пострадавшие в результате вооруженной агрессии россии граждане освобождаются от уплаты за:
- восстановление водительского удостоверения;
- восстановление свидетельства о регистрации транспорта;
- оплату пластиковых бланков.
Водительское удостоверение может не отображаться в приложении «Дія» или Кабинете водителя из-за того, что документ был выдан до 2013 года. Такие удостоверения не внесены в современные электронные реестры, однако информацию можно обновить дистанционно. Чтобы удостоверение появилось онлайн, необходимо обратиться в Региональный сервисный центр МВД в том регионе, где документ был выдан. Образец обращения и адреса центров доступны на сайте МВД.
