Как заменить водительское удостоверение через «Дія» — инструкция Сегодня 09:44 — Личные финансы

Новое водительское удостоверение можно быстро заказать онлайн в приложении «Дія». Этой возможностью уже воспользовалось более 350 тысяч водителей.

«Закончился срок действия, потеряли документ или изменили персональные данные? Украинцы не печалятся, а быстро заказывают новое водительское удостоверение в „Дія“», — сообщила пресс-служба «Дія».

Там говорят, что подача заявления в среднем занимает 20 секунд.

Пошаговая инструкция

В приложении выберите: Сервисы — Водителю — Замена водительского удостоверения. Укажите причину замены и тип документа. Выберите способ получения — самовывоз, доставка на дом или в отделение «Укрпочты». Подпишите заявление и оплатите услугу (на это отводится до 10 минут).

После этого нужно подождать:

приглашение в сервисный центр МВД;

доставку «Укрпочтой»;

пуш-уведомление в «Дія» о готовом цифровом удостоверении.

Напомним, украинцы, которые в результате обстрелов потеряли водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства, смогут бесплатно оформить новые документы. Инициатива предусматривает, что пострадавшие в результате вооруженной агрессии россии граждане освобождаются от уплаты за:

восстановление водительского удостоверения;

восстановление свидетельства о регистрации транспорта;

оплату пластиковых бланков.

Водительское удостоверение может не отображаться в приложении «Дія» или Кабинете водителя из-за того, что документ был выдан до 2013 года. Такие удостоверения не внесены в современные электронные реестры, однако информацию можно обновить дистанционно. Чтобы удостоверение появилось онлайн, необходимо обратиться в Региональный сервисный центр МВД в том регионе, где документ был выдан. Образец обращения и адреса центров доступны на сайте МВД.

