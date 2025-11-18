Левый берег Киева или пригород — где выгоднее арендовать жилье
Аналитики ЛУН сравнили цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве и в пригороде столицы. Результат удивил: в некоторых пригородах аренда стоит столько же, сколько в спальных районах столицы.
Так, в конце октября арендовать 1-комнатную квартиру в Деснянском районе столицы можно было дешевле, чем за Киевом.
Какие цены на аренду жилья в пригороде и на левом берегу Киева
По данным ЛУН, ценники на аренду однокомнатной квартиры за Киевом распределились следующим образом:
- Буча — 12 000 грн;
- Вишневое — 13 000 грн;
- Ирпень — 14 000 грн;
- Петропавловская и Софиевская Борщаговки — 15 000 грн.
В то же время на левом берегу столицы средняя стоимость аренды «однушки» стартует от 10 000 грн — такой ценник аналитики ЛУН фиксируют в Деснянском районе. В Днепровском месячная цена аренды достигает 12 500 грн, а в Дарницком — 15 000 грн.
На 2-комнатных разница еще заметнее:
- Деснянский район — 12 000 грн;
- Софиевская Борщаговка — 21 000 грн.
Почему так
Как отмечают эксперты, существует несколько факторов, влияющих на такое ценообразование. В частности:
- большинство квартир в аренду за городом — это новостройки;
- спрос растет там, где проще добраться до рабочих мест;
- а из-за маятниковой миграции и загруженных мостов цена на левом берегу ниже, чем ожидалось.
«В Киеве ежедневно происходит маятниковая миграция на правый берег — там большинство рабочих мест. И если из западных пригородов добраться туда непросто, то на левом берегу ситуация еще сложнее: во время тревог метро и мосты ограничены в движении, поэтому спрос на аренду здесь снижается», — поясняет руководительница ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.
Ранее мы сообщали, что затяжная война продолжает диктовать высокий спрос на арендуемое жилье, в частности, за счет внутренних переселенцев. За почти четыре года российского вторжения аренда квартир, по данным Госстата, подорожала почти во всех регионах Украины, больше всего в Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях. В то же время только в Харьковской и Одесской областях средняя стоимость однокомнатной квартиры снизилась.
Также Finance.ua писал, что, по данным ООН, в результате войны Украина столкнулась с «беспрецедентным жилищным кризисом», возникшим в результате нескольких факторов:
- массового перемещения людей, бегущих от войны — с одной стороны;
- нехватки муниципального жилья и плохой регуляции рынка аренды — с другой.
