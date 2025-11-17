Украину накрыл «беспрецедентный жилищный кризис» — ООН Сегодня 11:01 — Недвижимость

Украину накрыл «беспрецедентный жилищный кризис» — ООН

В результате войны Украина столкнулась с «беспрецедентным жилищным кризисом».

Это подчеркивают в ООН.

«Дефицит муниципального жилья в сочетании с недостаточно урегулированным рынком аренды и масштабным перемещением населения, вызванным людьми, бегущими от войны, оказал серьезное давление на наличие и доступность жилья», — говорится в сообщении.

В чем проблема

Миллионы внутренне перемещенных украинцев (ВПЛ) продолжают сталкиваться с проблемой отсутствия жилья. Несмотря на то, что многие владеют собственными квартирами или домами, доступ к ним утрачен из-за боевых действий.

Как отмечает Международная организация по миграции (МОМ) в новом отчете, значительная часть людей вынужденно полагается на рынок аренды и тратит собственные семейные сбережения, которые часто быстро иссякают.

По оценкам ООН, около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома — это почти четверть довоенного населения. Большинство уехали за границу, но 3,7 млн ​​остаются в Украине. Две трети из них испытывают трудности с оплатой арендованного жилья.

Масштаб разрушений и недоступности жилья

ООН фиксирует, что за три с половиной года полномасштабной войны было разрушено или повреждено более 236 000 зданий. Более 2,5 миллионов жилых единиц — около 10% всего жилищного фонда — пострадали или остаются недоступными из-за боевых действий.

Собранные МОМ данные показывают: более половины всех ВПЛ (54%) сегодня живут в арендованном жилье. Для сравнения, среди неперемещенных украинцев таких всего 6%.

В то же время около 2,5 млн человек владеют жильем, но доступа к нему фактически не имеют из-за боевых действий. Более 60% этого жилья повреждено.

Финансовое давление на домохозяйства

Финансовое бремя аренды остается одним из самых острых вызовов. Согласно опросу МОМ:

две трети ВПЛ, снимающих жилье, — это более 1,3 млн человек — вынуждены покрывать расходы за счет личных сбережений;

каждый четвертый человек, отдающий 50% и больше своего дохода на аренду, уже исчерпал накопления.

Особенно сложная ситуация из-за разрыва в доходах: средний месячный доход ВПЛ, ищущих арендованное жилье, составляет 16 000 гривен (380 долларов США). Это существенно меньше, чем примерно 30 000 гривен (700 долларов США), о которых сообщают вернувшиеся домой арендаторы и те, кто не был вынужден покидать свои дома.

Потребность в долгосрочных решениях

Несмотря на сложные условия, гуманитарные организации и партнеры по развитию продолжают оказывать поддержку: помогают в доступе к жилью, оказывают финансовую и правовую помощь, а также способствуют созданию возможностей для занятости. Эти инициативы дополняют усилия местных властей по расширению и восстановлению муниципального жилищного фонда.

«МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и принимающим их общинам строить долгосрочное будущее. Это включает в себя обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья», — отмечает Роберт Тернер, глава представительства МОМ в Украине.

