Как изменились цены на покупку квартир в крупнейших городах Украины

Рынок покупки квартир в крупных городах демонстрирует стабильный, хоть и умеренный рост стоимости жилья. Активнее всего дорожают квартиры в Харькове и Одессе. В Днепре цены остаются почти неизменными, а Киев и Львов продолжают удерживать статус самых дорогих городов Украины.

Нерухомість. Об этом свидетельствуют данные OLX

Однокомнатные квартиры

В октябре 2025 года самая низкая медианная цена однокомнатных квартир зафиксирована в Харькове — 866 тыс. грн ($21 тыс.), что на 16% больше, чем в прошлом году. В Днепре медианная стоимость составляет 1,1 млн грн ($26 тыс.) и выросла всего на 5%.

В Одессе за год цены на однокомнатные квартиры поднялись наиболее заметно среди всех городов — на 22%, до 1,7 млн ​​грн ($40 тыс.).

Во Львове и Киеве стоимость самая высокая:

Львов — 2,3 млн грн ($55 тыс.), +10% за год;

Киев — 3,2 млн грн ($76 тыс.), +13% по сравнению с октябрем 2024 года.

Двухкомнатные квартиры

В сегменте двухкомнатных квартир Харьков сохраняет самую низкую медианную цену — 1,4 млн грн ($33 тыс.), но показывает самый большой годовой рост +24%. В Днепре двухкомнатное жилье стоит 1,5 млн грн ($36 тыс.), рост составляет всего 3%.

В Одессе медианная стоимость поднялась на 18%, до 2,3 млн грн ($55 тыс.). Во Львове цены выросли на 14% (до 3,1 млн грн. или $74 тыс.), а в Киеве на 11% (до 4,8 млн грн или $114 тыс.).

Трехкомнатные квартиры

Наибольший рост в этом сегменте также зафиксирован в Харькове +22% до 1,8 млн грн ($43 тыс.). В Днепре трехкомнатная квартира стоит в среднем 2,1 млн грн ($50 тыс.), что на 12% больше, чем в прошлом году.

В Одессе медианная цена поднялась на 17%, до 2,9 млн грн ($69 тыс.), во Львове на 12%, до 3,9 млн грн ($92 тыс.). В Киеве трехкомнатное жилье дороже всего 7,1 млн грн ($168 тыс.), что на 14% больше, чем в 2024 году.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал , что украинский рынок жилищного строительства входит в период, когда снижение цен практически невозможно. По прогнозам девелоперов, стоимость квадратного метра в ближайшие годы будет только расти.

Также, по данным ЛУН, лидером по темпам роста цен на жилье стал Тернополь. Несмотря на статус одного из самых доступных городов Запада Украины, за год здесь подорожали все типы недвижимости. В частности, стоимость однокомнатной квартиры на вторичке составляет 43 тыс. долларов. Это на 13% дороже, чем было полгода назад. Цена двухкомнатной квартиры — 65 900 долларов (+15%), а трехкомнатной — 73 тыс. долларов (+11%).

