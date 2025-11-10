0 800 307 555
ру
Стоимость аренды жилья в Варшаве снова выросла

Недвижимость
80
Стоимость аренды квартир в столице Польши установила новый рекорд.
По данным Rankomat. pl и Rentier. io, средняя цена аренды в Варшаве составила 75 злотых за м², что на 2,9% больше, чем в прошлом квартале.
Об этом сообщает inpoland.
Столица Польши сохраняет статус города с самой дорогой арендой в стране, опережая другие крупные польские города — Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²).
Сегодня расходы на аренду в Варшаве составляют более 40% средней зарплаты. Для сравнения с другими столицами в странах ЕС:
  • в Вене — около 25%,
  • в Берлине — около 30%.
Это делает аренду жилья в польской столице одной из самых дорогих в Евросоюзе относительно доходов.
Больше всего дорожают маленькие квартиры

Существенный рост цен зафиксирован в сегменте небольших квартир площадью до 35 м². Их средняя стоимость за год выросла на 4,3%.
Причина — стабильно высокий спрос со стороны студентов, молодых специалистов и людей, начинающих самостоятельную жизнь. Большие квартиры подешевели, ведь спрос на них ниже.
По словам президента Rentier. io Антона Бубеля, ближе к концу года рынок может частично стабилизироваться — когда завершится академический сезон и спрос временно снизится.

Читайте также: Недвижимость в странах Европы: что покупают украинцы и сколько это стоит

Ранее мы сообщали, что в Украине самым дорогим городом для аренды является Ужгород — средняя цена однокомнатной квартиры в этом городе достигает 19 700 гривен в месяц. В тройку самых дорогих вошли также Львов и Киев со средней стоимостью аренды 17 700 и 17 000 грн/мес.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
