Стоимость аренды жилья в Варшаве снова выросла Сегодня 09:16 — Недвижимость

Стоимость аренды жилья в Варшаве снова выросла

Стоимость аренды квартир в столице Польши установила новый рекорд.

По данным Rankomat. pl и Rentier. io, средняя цена аренды в Варшаве составила 75 злотых за м², что на 2,9% больше, чем в прошлом квартале.

Об этом сообщает inpoland.

Столица Польши сохраняет статус города с самой дорогой арендой в стране, опережая другие крупные польские города — Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²).

Сегодня расходы на аренду в Варшаве составляют более 40% средней зарплаты. Для сравнения с другими столицами в странах ЕС:

в Вене — около 25%,

в Берлине — около 30%.

Это делает аренду жилья в польской столице одной из самых дорогих в Евросоюзе относительно доходов.

Читайте также ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома

Больше всего дорожают маленькие квартиры

Существенный рост цен зафиксирован в сегменте небольших квартир площадью до 35 м². Их средняя стоимость за год выросла на 4,3%.

Причина — стабильно высокий спрос со стороны студентов, молодых специалистов и людей, начинающих самостоятельную жизнь. Большие квартиры подешевели, ведь спрос на них ниже.

По словам президента Rentier. io Антона Бубеля, ближе к концу года рынок может частично стабилизироваться — когда завершится академический сезон и спрос временно снизится.

Ранее мы сообщали , что в Украине самым дорогим городом для аренды является Ужгород — средняя цена однокомнатной квартиры в этом городе достигает 19 700 гривен в месяц. В тройку самых дорогих вошли также Львов и Киев со средней стоимостью аренды 17 700 и 17 000 грн/мес.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.