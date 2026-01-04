0 800 307 555
ру
Недвижимость: какие особенности «сталинок»

Недвижимость
3
Когда говорят о сталинках, обычно сразу вспоминают трехкомнатные квартиры с коридорами, в которых можно заблудиться. А вот однокомнатные часто недооцениваются. И зря. Это совсем не те «однушки», привычные нам в панельных домах.
В сталинском фонде однокомнатная квартира редко бывает маленькая.
Об этом пишет портал Remontuem.
Даже в самом простом варианте площадь стартует примерно с 32−35 квадратных метров. В домах лучшего класса легко встречаются 45−50 квадратов, а иногда и больше.

Квадратура однокомнатной сталинки

Но дело не только в общих метрах. Чувство пространства здесь совсем другое. Высокие потолки — почти всегда более трех метров — меняют восприятие квартиры. Даже когда заходишь впервые, нет этого знакомого ощущения, что потолок «нависает».
Типичная квартира выглядит примерно так:
  • жилая комната — 18−22 квадрата;
  • кухня — 8−12;
  • нормальный коридор, а не узкий проход между дверями.
Для многих это становится сюрпризом. Особенно если до этого человек жил в новом доме с формальной площадью и странной планировкой.
Планировка в сталинке на одну комнату

Сталинки между собой тоже разные. Есть довоенные дома — атмосферные, но с нюансами. Есть послевоенные — более простые снаружи, зато часто более практичные в быту.
В однокомнатных вариантах обычно нет откровенно тесных санузлов. Полноценная ванна — это скорее норма, чем исключение.
Планировка однокомнатной квартиры в сталинке. Фото: kvartal.ua
Еще один момент, о котором часто вспоминают владельцы, — тишина. Толстые стены реально работают. Соседи обычно остаются «где-то рядом», а не в вашей жизни.
Напомним, Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн. Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.
Об этом говорится в исследовании маркетплейса проверенной недвижимости DIM. RIA, представившего полный аналитический отчет о рынке недвижимости в Украине за 2025 год.
В 2025 году наибольшее количество новостроек было сдано в Киевской (67), Львовской (48) областях, а также в Киеве (20). Так, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 226 новых домов на 423 секции в целом.
Самый большой годовой рост стоимости зафиксирован в Житомирской (+28,3%) и Тернопольской (+20,4%) областях.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
