Недвижимость: какие особенности «сталинок»
Когда говорят о сталинках, обычно сразу вспоминают трехкомнатные квартиры с коридорами, в которых можно заблудиться. А вот однокомнатные часто недооцениваются. И зря. Это совсем не те «однушки», привычные нам в панельных домах.
В сталинском фонде однокомнатная квартира редко бывает маленькая.
Об этом пишет портал Remontuem.
Даже в самом простом варианте площадь стартует примерно с 32−35 квадратных метров. В домах лучшего класса легко встречаются 45−50 квадратов, а иногда и больше.
Квадратура однокомнатной сталинки
Но дело не только в общих метрах. Чувство пространства здесь совсем другое. Высокие потолки — почти всегда более трех метров — меняют восприятие квартиры. Даже когда заходишь впервые, нет этого знакомого ощущения, что потолок «нависает».
Типичная квартира выглядит примерно так:
- жилая комната — 18−22 квадрата;
- кухня — 8−12;
- нормальный коридор, а не узкий проход между дверями.
Для многих это становится сюрпризом. Особенно если до этого человек жил в новом доме с формальной площадью и странной планировкой.
Планировка в сталинке на одну комнату
Сталинки между собой тоже разные. Есть довоенные дома — атмосферные, но с нюансами. Есть послевоенные — более простые снаружи, зато часто более практичные в быту.
В однокомнатных вариантах обычно нет откровенно тесных санузлов. Полноценная ванна — это скорее норма, чем исключение.
Планировка однокомнатной квартиры в сталинке. Фото: kvartal.ua
Еще один момент, о котором часто вспоминают владельцы, — тишина. Толстые стены реально работают. Соседи обычно остаются «где-то рядом», а не в вашей жизни.
