Недвижимость: какие особенности «сталинок»

Когда говорят о сталинках, обычно сразу вспоминают трехкомнатные квартиры с коридорами, в которых можно заблудиться. А вот однокомнатные часто недооцениваются. И зря. Это совсем не те «однушки», привычные нам в панельных домах.

В сталинском фонде однокомнатная квартира редко бывает маленькая.

Об этом пишет портал Remontuem.

Даже в самом простом варианте площадь стартует примерно с 32−35 квадратных метров. В домах лучшего класса легко встречаются 45−50 квадратов, а иногда и больше.

Квадратура однокомнатной сталинки

Но дело не только в общих метрах. Чувство пространства здесь совсем другое. Высокие потолки — почти всегда более трех метров — меняют восприятие квартиры. Даже когда заходишь впервые, нет этого знакомого ощущения, что потолок «нависает».

Типичная квартира выглядит примерно так:

жилая комната — 18−22 квадрата;

кухня — 8−12;

нормальный коридор, а не узкий проход между дверями.

Для многих это становится сюрпризом. Особенно если до этого человек жил в новом доме с формальной площадью и странной планировкой.

Планировка в сталинке на одну комнату

Сталинки между собой тоже разные. Есть довоенные дома — атмосферные, но с нюансами. Есть послевоенные — более простые снаружи, зато часто более практичные в быту.

В однокомнатных вариантах обычно нет откровенно тесных санузлов. Полноценная ванна — это скорее норма, чем исключение.

Планировка однокомнатной квартиры в сталинке. Фото: kvartal.ua

Еще один момент, о котором часто вспоминают владельцы, — тишина. Толстые стены реально работают. Соседи обычно остаются «где-то рядом», а не в вашей жизни.

