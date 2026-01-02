Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)
Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн.
Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.
Об этом говорится в исследовании маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA, представившего полный аналитический отчет о рынке недвижимости в Украине за 2025 год.
Киев вместе с Киевской и Волынской областями занял третью позицию по стоимости аренды — цена здесь в декабре 2025 года составила 14 тыс. грн.
Самое дешевое жилье можно арендовать в Херсонской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 3 тыс. грн.
Столица
Самая дорогая аренда в Печерском районе — 20 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 9 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Спрос
Интерес к аренде в конце декабря 2025 года рос почти по всей стране.
Наибольший прирост зафиксирован в Винницкой области (+48%).
В отдельных регионах спрос на аренду упал: заметнее всего — в Сумской (-38%) области.
В столице фиксируется рост интереса к аренде жилья в декабре — на +4%.
