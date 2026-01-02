0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)

Недвижимость
38
Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)
Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)
Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды — 18,5 тыс. грн.
Вторую позицию в декабре занимает Львовская область — здесь средняя стоимость аренды составляет почти 14,4 тыс. грн.
Об этом говорится в исследовании маркетплейса проверенной недвижимости DIM.RIA, представившего полный аналитический отчет о рынке недвижимости в Украине за 2025 год.
Киев вместе с Киевской и Волынской областями занял третью позицию по стоимости аренды — цена здесь в декабре 2025 года составила 14 тыс. грн.
Самое дешевое жилье можно арендовать в Херсонской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 3 тыс. грн.
Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)

Столица

Самая дорогая аренда в Печерском районе — 20 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 9 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Где самая высокая и самая низкая аренда жилья (цены в городах по Украине)

Спрос

Интерес к аренде в конце декабря 2025 года рос почти по всей стране.
Наибольший прирост зафиксирован в Винницкой области (+48%).
В отдельных регионах спрос на аренду упал: заметнее всего — в Сумской (-38%) области.
В столице фиксируется рост интереса к аренде жилья в декабре — на +4%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЦены на квартирыКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems