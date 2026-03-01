Треть новых квартир в 2025 году продана благодаря «єОселя» Сегодня 09:17 — Недвижимость

Около трети сделок по продаже жилья в новостройках в 2025г. заключалось по программе "єОселя", Фото: freepik

Около трети сделок по продаже жилья в новостройках в 2025 году заключалось по государственной ипотечной программе «єОселя», в то же время доля сделок с использованием жилищных сертификатов «єВідновлення» составляла до 10%.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» украинские застройщики.

«Доля сделок с использованием государственных программ «єОселя» и «єВідновлення» в жилом комплексе Lucky Land по итогам 2025 года составила около 30% от общего объема продаж. Основной взнос обеспечила программа «єОселя» — около 25%, тогда как «єВідновлення» сформировала менее 5% сделок.

По ее данным, по этим программам жилье покупают для собственного проживания и выбирают квартиры площадью 40−70 кв. м. Средний возраст покупателя — 30−40 лет.

Как сообщил руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль, в прошлом году государственные программы были ключевым драйвером спроса — около 50% сделок в проектах девелопера заключались с использованием «єОселя».

Читайте также Андрей Дацкив: Как после обстрела решать вопрос компенсации в случае повреждения строящегося жилья

«По итогам 2025 года государственные программы остаются ключевым драйвером спроса в наших проектах. Около 50% всех сделок были заключены с привлечением программы «єОселя», еще примерно 10% - по программе «єВідновлення», — отметил он.

Кто пользуется госпрограммами больше всего

По словам эксперта, в структуре спроса более половины всех клиентов составляют поровну ветераны и внутренне перемещенные лица.

При этом остальные покупатели — тоже представители категорий, имеющих право на участие в льготных программах: военнослужащие, полицейские, сотрудники ГСЧС, медицинские работники и члены их семей.

«Структура спроса существенно изменилась по сравнению с довоенным периодом. Рынок сейчас в значительной степени формируется группами, которые могут рассчитывать на государственные программы поддержки», — пояснил Коваль.

Читайте также Жилье на оккупированных территориях: как подтвердить право собственности без доступа к БТИ

На сделки по государственным программам «єОселя» и «єВосстановление» в структуре продаж строительной группы «Синергия» приходится около 11%.

По итогам 2025 года в проектах по программе «єОселя» было приобретено 57 квартир, а по программе сертификатов «єВідновлення» — три. Совокупно сделки в рамках государственных программ составили 11,26% от общего количества продаж", — сообщила пресс-служба группы.

Результаты программы «єВідновлення»

Значительное количество опрошенных агентством девелоперов констатировало довольно низкие результаты программы «єВідновлення» по использованию жилищных сертификатов или же полное отсутствие таких сделок. Как объяснили в пресс-службе девелопера «РИЭЛ», это обусловлено самим механизмом программы.

«Что касается программы „єВідновлення“, в 2025 году доля таких сделок оставалась незначительной. Это обусловлено механикой самой программы: сертификат предусматривает фиксированную сумму компенсации, в то время как рыночная стоимость квартир в новостройках часто превышает установленный лимит. В таких случаях покупателю необходимо доплачивать разницу в собственных средствах, где сдерживается комментарий, и сдерживающий комментарий», — сдерживает комментарий, где сдерживается комментарий.

Читайте также Риелторский рынок Украины требует урегулирования: что предлагают в правительстве

На соглашения по государственной программе «єОселя» в проектах «РИЭЛ» по итогам 2025 года пришлось 7,3% продаж в Киеве и Львове.

Согласно аналитике строительной компании «Интергал-Буд», в 2025 году около 27% ее клиентов приобрели жилье с помощью госпрограммы «єОселя» — более 460 сделок.

«Госпрограммы „єОселя“ безоговорочно позитивно влияют на рынок первичной недвижимости. В 2025 году количество запросов среди покупателей жилья комфорт-класса на „єОселя“ увеличилось до 45%, и уже более 27% переходят к реальным сделкам», — сообщила коммерческий директор компании «Интергал-Буд».

Она отметила, что около половины всех обращений по программе «єОселя» — это военнослужащие, ветераны и члены их семей.

Читайте также Как блэкауты повлияли на рынок аренды в Киеве

Существенное влияние «єОселя» на рынок отметили и в компании Greenville.

«В 2025 году почти треть от общего количества продаж в нашем ЖК Greenville Park составляли сделки в рамках „єОселя“. Мы не можем назвать государственную ипотечную программу главным драйвером продаж, однако в общей структуре продаж она играет значительную роль», — рассказала руководитель департамента компании Greenville.

По ее словам, среди клиентов компании достаточно большой сегмент составляют внутренние переселенцы, а часть в структуре продаж — военнослужащие и силовики.

Читайте также Где выросли цены на аренду жилья

Как сообщил коммерческий директор компании «Ковальская Недвижимость» Дмитрий Плосконос, в среднем в прошлом году около 30% сделок по всем предложенным к продаже объектам девелопера были заключены по «єОселя».

«Почти каждый третий клиент приобрел жилье именно благодаря этой программе. Кроме того, каждая пятая сделка в наших жилых комплексах заключается с участием именно защитников Украины», — подчеркнул эксперт.

Согласно данным девелоперской компании Enso, в 2025 году около 10% от общего количества проданных квартир составляли сделки по «єОселя». Впрочем, этот показатель был зафиксирован только по итогам январских продаж прошлого года.

Читайте также Недвижимость на западе Украины: что происходит на рынке

«В 2025 году сделки по программе „єОселя“ в наших проектах были зафиксированы только в январе. Начиная с февраля 2025 года программа фактически доступна для нас исключительно для категории ВПЛ, поскольку большинство домов введено в эксплуатацию более трех лет назад», — пояснил СЕО Enso Рамиль Мехтиев.

В компании также отметили высокий интерес к недвижимости со стороны военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

«Доля запросов в отделы продаж от военных, ветеранов, членов их семей и ВПЛ сейчас составляет около 50−60%, в то же время доля фактически заключенных сделок с этими категориями клиентов составляет примерно 10% от общего объема продаж», — рассказал Мехтиев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.