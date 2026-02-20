Недвижимость на западе Украины: что происходит на рынке 20.02.2026, 09:50 — Недвижимость

Недвижимость на западной Украине, источник фото: pixabay

На фоне полномасштабной войны рынок недвижимости Украины претерпел существенные структурные трансформации. Если в 2022—2023 годах в регионах, приближенных к зоне боевых действий, наблюдалась фактическая «заморозка» рыночной активности, то западные области Украины сформировались как один из немногих сегментов, в рамках которых объемы сделок и уровень цен демонстрируют стабильную положительную динамику даже по состоянию на 2026 год.

Анализ данных из разных источников показывает, что именно здесь концентрируется значительная часть спроса на жилье, растет строительная активность, а также постепенно развивается коммерческая недвижимость — все это указывает на новую географию рынка как результат демографических, экономических и факторов безопасности.

Finance.ua рассмотрел, почему именно запад Украины остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц, инвесторов и релоцированного бизнеса, а также как это влияет на формирование тенденций в жилом и коммерческом сегментах.

Географическая безопасность и внутренняя миграция как фундамент спроса

Одним из ключевых факторов, формирующих спрос на недвижимость запада Украины, является относительная стабильность региона в плане безопасности. Западные области — в частности, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, а также Волынская, Ровенская и Черновицкая — расположены относительно далеко от зон активных боевых действий. Это создает психологический и экономический стимул для долгосрочного проживания, релокации бизнеса и инвестиций в недвижимость.

Согласно исследованиям, около 40% всего спроса на новое жилье в Украине приходится именно на западные регионы, что значительно больше, чем в центральных или южных областях. Такая структура спроса объясняется тем, что покупатели предпочитают территории, которые не только физически безопасны, но и где есть базовая инфраструктура и экономическая активность, необходимые для нормальной жизни.

Перемещение населения также отразилось на рынке аренды: в крупных западных городах, таких как Львов, спрос на арендуемое жилье рос даже в те периоды, когда в столице и других крупных городах Украины наблюдалось падение активности. Эти тенденции создали высокий базовый уровень спроса на жилье как для проживания, так и для инвестиций.

Недвижимость во Львове, источник фото: pexels

В долгосрочной перспективе эта внутренняя миграция формирует новую демографическую структуру рынка: часть ВПЛ закрепляется в регионе, часть — рассматривает приобретение собственного жилья или долгосрочную аренду. В то же время растет спрос на первоочередные сервисы — школы, медицинские центры, логистику — что создает дополнительное давление на застройщиков и местное планирование

Жилищный сегмент: динамика цен, активность застройщиков и структура предложения

Динамика цен: резкий рост в 2025 году

Киев оставался городом с самой высокой средней стоимостью квадратного метра — 54−55 тыс. грн. Это самый высокий показатель в стране, обусловленный столичным статусом и наличием премиальных объектов. Предложение на вторичном рынке столицы — самое большое в стране. Медианная стоимость составляет 68−72 тыс. долларов. Портал ЛУН сообщает , что в 2025 году на рынке новостроекоставался городом с самой высокой средней стоимостью квадратного метра —. Это самый высокий показатель в стране, обусловленный столичным статусом и наличием премиальных объектов. Предложение на вторичном рынке столицы — самое большое в стране. Медианная стоимость составляет

Львов занимает второе место со средним показателем на «первичку» 48−49 тыс. грн/м². Разница со столицей составляет около 10−12%, что свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона. ЛУН объясняют высокие цены не только спросом, но и дефицитом свободных земельных участков в привлекательных районах города и удорожанием логистики стройматериалов.

На вторичном рынке Львова средний ценник на однокомнатную квартиру составляет 60−62 тысячи долларов. Вместе с тем в центре Львова цены часто идентичны киевским, тогда как спальные районы тянут среднюю статистику вниз.

Третье место занимает Ужгород — 42−43 тыс. грн/м², опережая такие крупные города, как Днепр или Одесса, что обусловлено отсутствием комендантского часа и близостью к границе. Готовая однокомнатная квартира обойдется в среднем 56−58 тыс. долларов. Дефицит предложений держит цены на высоком уровне.

Ивано-Франковск остается одним из самых доступных среди лидеров спроса — средняя цена колеблется в пределах 31−34 тыс.грн/м². Купить готовую квартиру здесь можно в среднем за 36−40 тыс. долларов, что делает город лидером по доступности среди западных хабов.

Активность застройщиков и структура новостроек

Активность девелоперов на Западе остается высокой даже в сложных условиях. По данным рынка, Ивано-Франковск вошел в топ-3 городов Украины по количеству новых жилых комплексов, так же как Львов и Киев, хотя общий объем сделок по Украине значительно ниже довоенного уровня.

Это значит, что местные застройщики адаптируют проекты под настоящие потребности рынка: ориентируются на комфорт-класс с укрытиями, автономными системами энергообеспечения и инфраструктурой для домашнего проживания. Такая ориентация — ответ на запросы как переселенцев, так и местных покупателей, планирующих долгосрочное проживание.

Одновременно с этим структура спроса смещается: если раньше доминировали небольшие квартиры, то сейчас растет интерес и к просторным квартирам и семейным форматам, особенно в районах с развитой социальной инфраструктурой.

Влияние предложения и ожидания на рынке

Несмотря на рост количества новостроек, предложение не успевает за спросом, что поддерживает высокие цены. Нехватка доступного жилья среднего сегмента становится главной проблемой для потенциальных покупателей со средним доходом — особенно молодых семей и переселенцев, которые уже интегрировались в местные общины. Это подтверждают данные рынка, показывающие ограниченное количество выгодных предложений в ключевых городах Запада Украины.

Языком цифр: где вырос спрос на аренду недвижимости

В 2025 году в западных областях Украины значительно уменьшалось предложение жилья для аренды. В то же время возрос спрос на аренду. Об этом говорится в исследовании Dim.Ria.

Спрос на аренду жилья на западе Украины вырос в конце 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года. В то же время во Львовской области он снизился на 2%.

Западные области, где вырос спрос на аренду жилья

Волынская 17% Тернопольская 9% Ивано-Франковская 8% Закарпатская 6% Хмельницкая 5% Черновицкая 2%

Однако предложение на рынке недвижимости по аренде жилья снизилось за прошлый год. Наибольшее снижение предложения фиксируется в Черновицкой области.

Области, где уменьшилось количество свободного жилья для аренды

Ивано-Франковская 32% Львовская 27% Тернопольская 18% Закарпатская 16%

Что касается цен, то самая высокая стоимость аренды жилья фиксируется в Закарпатской области. Там средняя сумма аренды составляет 18,5 тыс. грн. Вторую позицию занимает Львовская область со средней ценой 14,4 тыс. грн. и Волынская область — 14 тыс. грн.

Коммерческая недвижимость: рост цен, структурные изменения и бизнес-хаб

Рост цен в коммерческом секторе

Закарпатье выросла за год на 3% и достигла примерно 135 тыс. долларов, что делает этот регион одним из самых дорогих на западе Украины для бизнес-инвестиций. Коммерческий сегмент недвижимости на западе Украины в течение 2025 года фиксировал ощутимый рост цен на покупку и аренду помещений, что связано с релокацией бизнеса, увеличением численности населения и стабильным локальным спросом. Согласно данным NV Бизнес, средняя стоимость коммерческих помещений ввыросла за год на 3% и достигла примерно, что делает этот регион одним из самых дорогих на западе Украины для бизнес-инвестиций.

Эксперты отмечают, что локальный бизнес и релоцированные компании формируют основу спроса, поскольку предприниматели открывают новые точки — чаще всего в новостройках с фасадными окнами и небольшими площадями, которые лучше всего соответствуют текущим бизнес-моделям малого и среднего предпринимательства.

Недвижимость на западе Украины продолжает расти, источник фото: pixabay

В то же время рост цен не однородный в пределах региона: самые высокие средние показатели фиксируют в Ивано-Франковской (100 тыс. долларов) и Львовской (98 тыс. долларов) областях, тогда как самые низкие — в Тернопольской (58 тыс. долларов) и Черновицкой (69 тыс. долларов) областях. Такие отличия частично обусловлены разной экономической активностью городов и наличием транспортной или туристической инфраструктуры.

В крупных центрах, таких как Львов и Ужгород, специалисты рынка отмечают, что спрос на коммерческие объекты сохраняется высоким, хотя не всегда превращается в покупку — многие предприниматели до сих пор арендуют площади вместо их покупки. Цены на аренду в центральных локациях колеблются в зависимости от состояния помещения: в старых бизнес-центрах Львова около 5−6 долларов/м², а в новых или «проходных» местах — от 9 до 15 долларов/м² в месяц.

Спрос от релоцированного бизнеса

Одной из причин повышения цен является перемещение компаний из зон повышенного риска в западные города Украины. Часть ІТ-компаний, сервисных предприятий и производственных подразделений покинули свои офисы на востоке и юге страны и закрепились во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и других городах западного региона. Это формирует стабильный спрос на офисную и складскую недвижимость.

В результате, на западе Украины постепенно формируется условный бизнес-хаб — сеть городов, в которых концентрируются логистические, офисные и сервисные активы, ориентированные на работу с ЕС и международными партнерами. Такой формат особенно важен для компаний, которые планируют не только адаптацию к военным условиям, но и долгосрочное расширение своего присутствия.

Изменения в спросе и структуре использования

Спрос на коммерческую недвижимость смещается в сторону офисной площади с гибкими условиями использования (coworking, малый офис), логистических помещений вблизи важных транспортных артерий и мест с высокой пешеходной активностью. Это связано с тем, что бизнесы стремятся к оптимизации затрат, но оставаться в безопасных и перспективных локациях.

Такие изменения в структуре спроса стимулируют девелоперов и владельцев коммерческих площадей адаптировать свои предложения от реконверсии старых производственных объектов под современные офисы до создания мультифункциональных бизнес-центров.

Локальные тренды и риски

Несмотря на то что общий рынок недвижимости Украины все еще демонстрирует меньшую активность, чем до 2022 года, западные регионы отличаются сравнительно высокой стабильностью как в отношении цен, так и общей активности покупателей. Это подтверждается тем, что именно здесь цены на жилье и коммерческие объекты продолжают расти, в то время как в восточных и прифронтовых регионах они остаются стабильными или снижаются.

Это связано не только с сохранением физической безопасности, но и с тем, что запад Украины стал логистическим и социально-экономическим центром, где ВПЛ остаются на более длительный срок, бизнесы интегрируются в местные рынки труда, а инвесторы смотрят на долгосрочные перспективы.

Однако этот тренд сопровождается и рисками. К примеру, ограниченное предложение доступных квартир среднего сектора может сдерживать часть возможных покупателей, а рост цен может не соответствовать платежеспособности значительной части населения. Это создает потенциальное напряжение на рынке и риск медленного замирания части предложений.

В то же время речь может идти и о возможности того, что часть покупок осуществляется не для реального проживания, а для инвестиций, что может создавать дополнительное давление на цены в отдельных городах.

Вывод

Запад Украины сегодня — это не только зона безопасности, но и мощный рынок недвижимости, трансформировавшийся под влиянием внутренней миграции, релокации бизнеса и ограниченного предложения. Он демонстрирует устойчивый спрос, рост цен как в жилом, так и коммерческом сегментах и ​​активность застройщиков.

Для покупателей и инвесторов это означает: запад Украины — не временная альтернатива, а стратегический рынок с потенциалом роста даже при неопределенности, что требует внимательной оценки рисков и возможностей.

