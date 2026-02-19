Спрос на жилье с ремонтом от застройщика растет: тенденции 2026 года
В 2025—2026 годах на первичном рынке недвижимости формируется новый тренд, покупатели стали чаще выбирать квартиры с ремонтом от застройщика, вместо инвестирования в жилье в состоянии «после строителей».
Об этом свидетельствуют данные аналитиков девелоперской компании «Интергал-Буд».
Первичный рынок
По данным аналитиков компании, доля запросов на квартиры с ремонтом от застройщика выросла с 15−20% в 2023 году до 35−45% в 2025 году. В 2026 году этот показатель может возрасти до 40−45%, что связано с удорожанием стройматериалов, работ, дефицитом квалифицированных мастеров, проблемами с логистикой и неопределенностью бюджетов на ремонт.
В компании отмечают, что квартиры с ремонтом реализуются в среднем на 20−30% быстрее, чем объекты без отделки, а их стоимость дороже аналогичных объектов без ремонта на 20−40%.
Большую долю запросов на квартиры с ремонтом у застройщиков формирует госпрограмма «єОселя» — более 50% запросов приходятся именно на квартиры с ремонтом, поскольку покупателям часто удобнее включить стоимость ремонта в тело кредита.
Почему выбирают квартиры с ремонтом
Главные драйверы выбора квартир с ремонтами — неопределенность точного бюджета и сроков выполнения ремонтных работ. Только в 2025 году стоимость строительно-монтажных работ выросла почти на 6%, а цены на материалы и услуги на 10−30% (плитка на 18−30%, сантехника на 20%, ламинат на 15%, краски на 10%, гипсокартон на 10−15%, утеплители на 15−20%).
Дополнительное давление создает кадровый недостаток. В начале 2026 года в открытом доступе более 150 тыс. вакансий для мастеров строительной отрасли. Нехватка штукатуров, плиточников, электриков, сантехников достигает 30−45%.
Отдельным вызовом стали блэкауты, усложнившие логистику с доставкой материалов, особенно на высокие этажи и непосредственно влияющие на сроки выполнения работ.
Блэкауты, дефицит профессиональных ремонтных бригад или необходимость поиска отдельных мастеров на каждый этап увеличивают бюджет на 12−18% и продлевают сроки ремонта до 4−16 месяцев.
Вторичный рынок
Похожая тенденция наблюдается и на вторичном рынке: более 60% сделок приходится именно на квартиры со свежим ремонтом. Объекты с «уставшим» или отсутствующим ремонтом продаются дольше и часто требуют дисконта.
В компании прогнозируют, что в 2026 году спрос на квартиры с ремонтом от застройщика увеличится до 45% и до 65−70% вырастет на квартиры с качественным и свежим ремонтом на вторичном рынке.
