Можно ли подарить квартиру с ипотекой

Подарить квартиру с ипотекой можно только с разрешения банка

Передать в дар находящуюся в ипотеке квартиру в 2026 году возможно. Но сделать это можно только по письменному согласию банка. Рассказываем подробности об этом.

Что говорит закон

Пока кредит полностью не погашен, квартира остается в залоге банка. То есть владелец не может свободно распоряжаться жильем даже если речь идет о дарении.

В Законе «Об ипотеке» предусмотрено: любое отчуждение такой недвижимости возможно только по согласованию с кредитором. Обычно это условие прямо прописано и в ипотечном договоре.

Нотариус при оформлении сделки проверяет информацию об обременении в реестре. Если согласия банка нет, договор не будет удостоверен. Ведь ипотечная квартира является гарантией возврата кредита, потому банк контролирует смену собственника.

Какие требования может выдвинуть банк

Прежде чем дать разрешение на дарение, банк оценивает риски. В первую очередь проверяют финансовое состояние человека, которому планируют передать квартиру.

Возможные варианты:

переоформление кредита на нового владельца;

частичное или полное погашение долга перед дарением;

установление дополнительных условий.

Все зависит от конкретного банка, суммы задолженности и договора. Решение принимается индивидуально.

Что будет с ипотекой после дарения

После заключения договора новый владелец получает право собственности на квартиру. Однако сама ипотека не прекращается — она действует до полного погашения кредита.

Жилье и далее остается залогом банка. Если долг не будет выплачиваться, финансовое учреждение вправе обратить взыскание на недвижимость вне зависимости от того, кому его подарили.

Переходят ли долги вместе с квартирой

Долги предыдущего владельца автоматически не переходят к новому при дарении. В то же время, они могут создать проблемы при оформлении документов.

Формально новый владелец не обязан платить старые долги за коммунальные услуги. Однако на практике коммунальные предприятия могут потребовать погашения задолженности, если этот вопрос не урегулирован в договоре дарения.

