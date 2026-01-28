Ипотека под 3% заработала для всех военных Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Мобилизированные военнослужащие теперь могут воспользоваться госпрограммой "єОселя" под 3%

Программа «єОселя» стала доступнее для военнослужащих. Теперь льготную ипотеку под 3% годовых могут оформлять не только контрактники, но и мобилизованные военные. Соответствующая норма действует с 11 января.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Банки уже начали принимать и оформлять первые заявки по обновленным правилам.

Ограничение на площадь жилья

Чтобы программа оставалась социально ориентированной, государство установило четкие требования к максимальной площади недвижимости:

квартира — до 115,5 м²;

жилой дом — до 125,5 м².

Результаты программы єОселя

За весь период действия программы собственное жилье по єОселя приобрели 23 039 украинских семей. Общая сумма выданных льготных ипотек превысила 39,7 млрд грн.

Из этого количества 11 185 военнослужащих смогли купить жилье на льготных условиях.

Кто может воспользоваться программой

Льготная ипотека доступна для военных, полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов, членов их семей, а также внутренне перемещенных лиц. Программа направлена ​​на то, чтобы украинские семьи могли покупать жилье и оставаться в Украине.

Дальнейшие планы правительства

Правительство и далее будет обновлять условия єОселя с учетом реалий военного времени, чтобы как можно больше граждан могли приобрести жилье.

Подать заявку и узнать все детали программы можно онлайн — через приложение Дия за несколько минут.

