0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ипотека под 3% заработала для всех военных

Кредит&Депозит
27
Мобилизированные военнослужащие теперь могут воспользоваться госпрограммой "єОселя" под 3%
Мобилизированные военнослужащие теперь могут воспользоваться госпрограммой "єОселя" под 3%
Программа «єОселя» стала доступнее для военнослужащих. Теперь льготную ипотеку под 3% годовых могут оформлять не только контрактники, но и мобилизованные военные. Соответствующая норма действует с 11 января.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Банки уже начали принимать и оформлять первые заявки по обновленным правилам.

Ограничение на площадь жилья

Чтобы программа оставалась социально ориентированной, государство установило четкие требования к максимальной площади недвижимости:
  • квартира — до 115,5 м²;
  • жилой дом — до 125,5 м².

Результаты программы єОселя

За весь период действия программы собственное жилье по єОселя приобрели 23 039 украинских семей. Общая сумма выданных льготных ипотек превысила 39,7 млрд грн.
Из этого количества 11 185 военнослужащих смогли купить жилье на льготных условиях.

Кто может воспользоваться программой

Льготная ипотека доступна для военных, полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов, членов их семей, а также внутренне перемещенных лиц. Программа направлена ​​на то, чтобы украинские семьи могли покупать жилье и оставаться в Украине.
Читайте также

Дальнейшие планы правительства

Правительство и далее будет обновлять условия єОселя с учетом реалий военного времени, чтобы как можно больше граждан могли приобрести жилье.
Подать заявку и узнать все детали программы можно онлайн — через приложение Дия за несколько минут.
Ранее мы сообщали, что 97% ипотечных кредитов в Украине приходится на программу «єОселя». В то же время, несмотря на сильную концепцию, программа сталкивается с системными проблемами, существенно ограничивающими ее эффективность. Какие главные проблемы «єОсели» называют специалисты — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКвартираВоеннослужащийКонтрактМобилизация
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems