Банки-банкроты в 2025 году выплатили кредиторам более 3,7 млрд грн Сегодня 14:49 — Кредит&Депозит

Деньги, которые выплатили неплатежеспособные банки кредиторам

Неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2025 год направили значительные средства на расчеты с кредиторами. Общая сумма выплат превысила 3,7 млрд грн, при этом около 1,5 млрд грн получило государство.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Крупнейшим плательщиком стало АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк»), находящееся в ликвидации. Он перечислил около 1,5 млрд грн государству в лице ГП «Национальный фонд инвестиций Украины» как кредитору девятой очереди.

Еще более 1,1 млрд грн было выплачено кредиторам седьмой очереди, в том числе юридическим лицам — клиентам банков, не связанным с ними.

Почему это важно для бизнеса и экономики

В Фонде гарантирования вкладов отмечают, что эффективное управление активами банков, выведенных с рынка, напрямую влияет на возможность возврата средств кредиторам, прежде всего бизнесу.

«Для экономики это имеет принципиальное значение: возвращенные бизнесу средства — это оборотный капитал, сохраненные рабочие места, налоговые поступления и возможность компаний продолжать деятельность даже в условиях войны», — отметила директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Белай.

Общие выплаты кредиторам за все время работы Фонда

По состоянию на 1 января 2026 г. банки, находящиеся в ликвидации под управлением Фонда, удовлетворили требования кредиторов на 74,7 млрд грн. Из этой суммы около 18,0 млрд. грн. направлено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,6 млрд. грн. — Национальному банку Украины.

За счет чего производятся выплаты

Расчеты с кредиторами происходят в основном благодаря продаже и управлению активами ликвидированных банков.

Источниками поступлений являются:

погашение кредитов,

доходы от ценных бумаг,

аренда имущества,

прочие операционные доходы.

Контекст по отношению к российским банкам

Согласно решению СНБО в мае 2022 года, Фонд заменил материнские структуры российских банков ПАО «Проминвестбанк» и АО «МР Банк» в реестре кредиторов на государство Украины. Таким образом государство выступает и кредитором девятой очереди, и акционером этих банков.

С начала полномасштабного вторжения Фонд гарантирования вкладов передал государству акции дочерних структур российских госбанков в Украине на сумму более 27 млрд. грн.

Ранее сообщалось , что ФГВФЛ сможет комбинировать способы вывода банков с рынка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.