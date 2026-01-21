0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Депозиты юридических лиц планируют гарантировать до €100 тыс. — ФГВФЛ

Кредит&Депозит
32
Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после завершения гарантия для физических лиц составляет 100% средств.
Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после завершения гарантия для физических лиц составляет 100% средств.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует расширить систему гарантий и на депозиты юридических лиц. Максимальная гарантированная сумма составит 100 тысяч евро.
Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай, передает Финансовый клуб.
«Гарантирование будет распространено на вклады юридических лиц, в частности, на остатки средств на счетах, с ограничением суммы до 100 тыс. евро и ее унификацией. То есть и для физических лиц, и для ФЛП, и для юридических лиц гарантия будет составлять 100 тыс. евро», — сказала она.
В то же время, соответствующий законопроект еще не подготовлен. По словам Белай, взносы в Фонд от юридических лиц будут поступать, однако будут рассчитываться по другой методике.
В настоящее время украинские банки платят взносы в ФГВФЛ из общего объема депозитов. С учетом рисков, целевой фонд составляет 2,8% от общей гарантированной суммы, то есть от объема депозитов в системе. Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после завершения гарантия для физических лиц составляет 100% средств.

Европейский опыт и планы Украины

«В Европе подход несколько иной: сначала в стране оценивается объем рисков, которые необходимо покрыть, и уже от этого, по риск-ориентированному подходу, определяется сумма взносов для каждого банка. Мы также к этому перейдем, но не раньше вступления Украины в ЕС. Пока это планируется до 2030 года», — отметила Ольга Белай.
После войны гарантированная сумма для физических лиц составит 600 тыс. грн, что значительно меньше 100 тыс. евро.
Читайте также
Фонд провел предварительные расчеты и сделал вывод, что может покрыть риски для юридических лиц в пределах 100 тыс. евро без дополнительных взносов от банковской системы.
По мнению главы ФГВФЛ, для крупных корпоративных клиентов сумма 100 тыс. евро не критична, однако для малого и среднего бизнеса гарантия сохранения этих средств имеет большое значение.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 352,8 млн грн гарантированного возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Фонд рассчитался со всеми вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 года, которые обратились за выплатами.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems