Депозиты юридических лиц планируют гарантировать до €100 тыс. — ФГВФЛ

Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после завершения гарантия для физических лиц составляет 100% средств.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует расширить систему гарантий и на депозиты юридических лиц. Максимальная гарантированная сумма составит 100 тысяч евро.

Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай, передает Финансовый клуб.

«Гарантирование будет распространено на вклады юридических лиц, в частности, на остатки средств на счетах, с ограничением суммы до 100 тыс. евро и ее унификацией. То есть и для физических лиц, и для ФЛП, и для юридических лиц гарантия будет составлять 100 тыс. евро», — сказала она.

В то же время, соответствующий законопроект еще не подготовлен. По словам Белай, взносы в Фонд от юридических лиц будут поступать, однако будут рассчитываться по другой методике.

В настоящее время украинские банки платят взносы в ФГВФЛ из общего объема депозитов. С учетом рисков, целевой фонд составляет 2,8% от общей гарантированной суммы, то есть от объема депозитов в системе. Во время действия военного положения и в течение шести месяцев после завершения гарантия для физических лиц составляет 100% средств.

Европейский опыт и планы Украины

«В Европе подход несколько иной: сначала в стране оценивается объем рисков, которые необходимо покрыть, и уже от этого, по риск-ориентированному подходу, определяется сумма взносов для каждого банка. Мы также к этому перейдем, но не раньше вступления Украины в ЕС. Пока это планируется до 2030 года», — отметила Ольга Белай.

После войны гарантированная сумма для физических лиц составит 600 тыс. грн, что значительно меньше 100 тыс. евро.

Фонд провел предварительные расчеты и сделал вывод, что может покрыть риски для юридических лиц в пределах 100 тыс. евро без дополнительных взносов от банковской системы.

По мнению главы ФГВФЛ, для крупных корпоративных клиентов сумма 100 тыс. евро не критична, однако для малого и среднего бизнеса гарантия сохранения этих средств имеет большое значение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 352,8 млн грн гарантированного возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Фонд рассчитался со всеми вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 года, которые обратились за выплатами.

По материалам: Фінансовий клуб

