Беспроцентные кредиты: что думают об этом переселенцы

Правительство запустило новый «механизм»: разовые беспроцентные кредиты на обустройство нового жилья.

Кредиты предназначены для всех граждан Украины, которых:

признали пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации;

эвакуировали или отселили на новое место жительства.

Но нужно, чтобы другие варианты денежной помощи, предназначенной для хозяйственного обустройства из госбюджета, заявители раньше не получали.

Оформляется кредит на любого из совершеннолетних дееспособных членов семьи, но обязательно по предварительному письменному согласию других совершеннолетних членов семьи.

Что об «инициативе» думают переселенцы

Опрошенные нами при подготовке материала ВПЛ оценивают предложение государства сдержанно.

Елена, эвакуированная из прифронтовой общины говорит: «Хорошо, когда государство что-то предлагает. Но это все равно будет мой долг. Если нет стабильной работы, когда живешь одним днем, брать кредит просто страшно».

Сергей, в прошлом житель Донбасса, отмечает: «Предлагаемая сумма меня вполне устраивает. Ее достаточно, чтобы купить с нуля нужную мебель и технику. Но было бы здорово хотя бы частично эти средства получить в качестве гранта».

Когда запустили в соцсети обсуждение этого вопроса, увидели, что проблема в ВПЛ общая. С одной стороны практически всем требуется быстрое обустройство на новом месте. Вместе с тем страх долгосрочных финансовых обязательств частично подтормаживает намерения.

Всем, кто только начинает разбираться в нюансах, подчеркиваем: эта программа — не пособие для ВПЛ, не компенсация за разрушенное или оставшееся на оккупированной территории жилье, не государственная ипотека. Это отдельный и новейший для нашего государства финансовый инструмент. Целевой заем для обустройства быта после эвакуации.

Это попытка государства быстро предоставить финансовый ресурс людям, вынужденно переезжающим из-за чрезвычайных ситуаций.

Преимущества программы:

отсутствие процентов;

достаточно длительный срок возврата;

формализованные механизмы.

Риски:

безусловная долговая нагрузка;

возможные бюрократические барьеры;

неопределенность по отношению к бюджету программы.

Насколько массовой станет инициатива, зависит исключительно от финальных условий, от бюджетных ограничений и того, как быстро заработает банковский механизм.

