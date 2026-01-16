Сколько можно будет заработать на депозитах в 2026 году — прогноз экспертов Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Сколько можно будет заработать на депозитах в 2026 году — прогноз экспертов

Эксперты говорят, что в 2026 году доходность по гривневым вкладам будет зависеть, прежде всего, от монетарной политики НБУ, которая в свою очередь будет опираться на реальное состояние экономики в стране, на ситуацию безопасности и т. д.

Об этом говорится в статье minfin.com.ua , мы выбрали основное.

Поэтому, если будет меняться учетная ставка, то, скорее всего, соответствующие коррективы будут затрагивать и другие монетарные инструменты.

«Если сбудется прогноз НБУ об инфляции в 6,6% в конце 2026 года, скорее всего, учетная ставка может снизиться до 13−14% (зеркально ставка по 3-месячным депозитным сертификатам может сократиться до 16,5−17,5%). Это прямой сигнал к снижению доходности по гривневым вкладам ориентировочно на 1,5−2 п.п. То есть потенциально средние ставки могут сократиться до 11−12,5% годовых, а максимальные ставки потенциально составят до 14−14,5%», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

«К концу 2026 года я ожидаю официальный курс доллара к гривне на уровне 44,5, то есть на 5% выше. Значение UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц — ред.) на начало года составило 13,77%, а максимальные ставки по годовым депозитам физических лиц сейчас доходят до 17%. С учетом налога это почти 13,1%», — говорит Михаил Демкив, аналитик инвестгруппы ICU.

По подсчетам Андрея Шевчишина, гривневый депозит в 2026 году может принести его держателю доход в долларовом эквиваленте на уровне 3,5−6,5% после уплаты налогов.

«На начало года средняя доходность гривневых депозитов составила 13,4% для вкладов на 3 месяца и 13,8% - на 12 месяцев. Однако в 2026 году НБУ планирует снижать учетную ставку, что приведет к снижению доходности гривневых инструментов на 2,5−3 п. п. до конца 2026 года. То есть доходность гривневого депозита может быть на уровне 10,5−11,5% годовых.

Также в 2026 году ожидается девальвация гривны до 44,4 грн за доллар (медиальный прогноз неправительственных аналитиков). При этом правительство в бюджете на этот год заложило расчетный курс доллара на уровне 45,7 гривны за доллар, МВФ — 45,3 гривны.

Опираясь на достаточность внешней помощи на 2026 год, исторически рекордные уровни золотовалютных резервов, а также политику НБУ по сдерживанию инфляции, маловероятно, что курс будет выведен выше уровня правительственных прогнозов. Следовательно, от текущих уровней доллара в 43,5 гривны девальвация гривны может быть на уровне 2−5%", — объясняет он.

Юлия Бабенко ожидает сохранения положительного тренда доходности гривневых депозитов, однако с тенденцией к постепенному снижению валютной премии.

«По моему прогнозу, чистая доходность гривневых депозитов в долларе по итогам 2026 года будет колебаться в пределах от 2 до 6% годовых», — считает она.

«Точка безубыточности для гривневого депозита в 2026 году — это девальвация гривны на уровне 11−12%. Итак, пока доллар не растет быстрее этого показателя, гривневый депозит остается выгоднее покупки валюты», — уточняет Юлия Бабенко.

В 2026 году, равно как и в прошлые годы, выбор срока размещения депозита останется решающим инструментом для фиксации прибыли, говорят эксперты.

«Сроки 6 и 9 месяцев — золотая середина. Именно в этот период банки сейчас предлагают максимальные ставки. Индекс средних ставок часто достигает 14,5−15,5% годовых. Это идеальный баланс между высоким доходом и способностью быстро перевести средства в валюту при изменении рыночных условий. Сроки размещения гривны на 9 и 12 месяцев — фиксация выгоды. В условиях прогнозируемого снижения учетной ставки открытие годового депозита в начале года под 16−17% годовых позволит вкладчику получать высокую доходность даже тогда, когда новые вклады уже будут летом предлагать из будущих прогнозируемых 12,5−13,5% годовых.

Если рассматриваем размещение гривны на 3 месяца, это может быть краткосрочным резервом и сейчас это наименее выгодная категория депозита. Ставки здесь ощутимо ниже, а риск того, что налоги и комиссии за обналичивание съедят прибыль, самый высокий", — объясняет Юлия Бабенко.

Для получения максимальной прибыли в 2026 году она рекомендует стратегию лестницы депозитов: часть средств держать на 6-месячном депозите для ликвидности, а другую — в долгих ОВГЗ для максимальной валютной доходности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.