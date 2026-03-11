0 800 307 555
Как росло кредитование экономики с 2021 по 2026 гг.

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в январе увеличился на 1,2% до 1212,437 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
За 2025 год в целом объем кредитов в экономике вырос на 8,2% с 1106,8 млрд гривен.
Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 0,9% до 560,298 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, увеличился на 0,7% до 294,115 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период вырос на 2,4% до 349,929 млрд гривен.
Процентные ставки в январе по гривневым кредитам для бизнеса выросли на 1,5 п.п. до 16,5%, для населения — выросли на 1,8 п.п. до 37%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 5,9%.
  • За 2024 год объем кредитов в экономике вырос на 10,9% с 997,877 млрд гривен.
  • За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.
  • За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.
  • В 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.
По материалам:
Українські Новини
Банки Украины
