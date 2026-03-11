Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Банковские комиссии

Распространено мнение, что основной доход банков формируется за счёт процентов по кредитам. На практике же процентный доход — лишь часть многокомпонентной структуры банковской прибыли.

Существенную часть банковских доходов составляют разнообразные комиссии — плата за услуги или же штрафы. Банки постоянно придумывают новые комиссии или активно заимствуют их у своих коллег по банковскому цеху.

Finance.ua расскажет, какие новые комиссии появились и стали активно использоваться банками за последнее время. Возможно, кто-то из читателей уже слышал или читал об этих комиссиях, но для многих клиентов украинских банков они могут стать полной неожиданностью.

Плата за неактивность

Одним из наиболее распространённых нововведений последних лет стала «плата за неактивность» — комиссия, которую сегодня применяет большинство банков. Среди крупных банков редким исключением остаётся monobank , где такая практика пока не используется.

Плата за неактивный счет (или как ее еще называют «комиссия за обслуживание неактивного счёта/карты». — Ред.) — это фиксированная комиссия, которую банк может удержать, если по вашему счёту или карте долгое время не было никаких операций (пополнения, списания, переводов) по инициативе клиента.

Банк считает счёт «неактивным» после определённого периода без вашей активности.

Начисление комиссии зависит от условий конкретного банка — тарифов, договора с клиентом, вида счёта. Условия и, самое главное, период может сильно отличаться у разных банков.

Например, в Сенс Банк неактивным считается счет, по которому более 180 дней (6 месяцев) не проводились расчетно-кассовые операции. В Укрсиббанк и Аккордбанк «неактивность» наступает спустя год, а в Izibank — всего лишь через 3 месяца.

Стоит знать, что каждый банк по-разному подходит и к размеру платы за неактивный счет, и к условиям ее списания с клиентского счета. Что касается размера комиссии, то с гривневого счета списывают от 20 до 100 грн в месяц в зависимости от банка. С валютного же плата за неактивный счет может доходить до 10 долларов/евро.

Относительно периодичности взимания комиссии, некоторые банки берут плату одноразово спустя год и на этом прекращают начисления. Другие банки (мы специально их не называем) после фиксации факта «неактивности» начинают списывать комиссию ежемесячно до тех пор, пока на счёте клиента не закончатся средства.

Иногда встречаются даже ситуации, когда комиссия за неактивность списывается с другого клиентского счёта, если на «неактивном» счёте денег нет.

Поэтому, если вы долго не пользуетесь каким-либо банковским счётом, есть два варианта: либо закрыть его, если он не нужен, либо (если счёт может понадобиться в будущем) внимательно разобраться, как поддерживать его активным — например, пополняя мобильный телефон с этого счёта раз в полгода — и регулярно выполнять эти действия.

Плата за разрыв деловых отношений по инициативе банка

Еще одной комиссией, которая появилась примерно полтора года назад и настолько «понравилась» некоторым банкам, что они начали массово ее вводить в свои ДКБО (договор комплексного банковского обслуживания физических лиц. — Ред.), является плата за разрыв деловых отношений по инициативе банка.

Банки имеют полное право расторгнуть договор банковского обслуживания (закрыть счета клиента. — Ред.) по собственной инициативе. Существует пять основных причин, по которым это может произойти:

Нарушение требований закона о финансовом мониторинге. Сомнительные финансовые операции. Попадание клиента или его контрагентов под санкции. Решение банка по собственной коммерческой политике. Нарушение условий договора.

В случае возникновения причин для расторжения деловых отношений банк обязан уведомить клиента о прекращении обслуживания. Как правило, за 30 дней (если иное не предусмотрено договором).

Однако в экстренных случаях (например, в случае подозрения в осуществлении преступления или необходимости блокировки согласно требованиям Закона о финансовом мониторинге. — Ред.) счет может быть заблокирован немедленно. После чего клиент уведомляется о том, что банк принял решение разорвать с ним деловые отношения.

В отличие от платы за неактивность, которая для гривневого счета составляет от 20 до 100 гривен, плата за разрыв деловых отношений по инициативе банка может доходить до 30% от остатка клиентских средств без ограничений по сумме. Именно столько берут, например, àбанк, банк Пивденный и Банк Власний Рахунок . В других банках эта плата меньше, но все равно довольно большая.

Следовательно, клиент должен ни в коем случае не доводить до разрыва отношений по инициативе банка. И, конечно же, заключая договор с банком, стоит заранее поинтересоваться величиной подобной комиссии.

Плата за хранение на текущем счету крупных сумм в валюте

Логично предположить, что банк заинтересован в том, чтобы клиент хранил на своем счету крупные суммы. Однако встречаются парадоксальные случаи, когда банк может брать за это плату.

Пример — Пиреус Банк , который ввел с 1 июня 2023 года ежемесячную комиссию за обслуживание текущих валютных счетов в долларах США и евро, если среднемесячный остаток на них превышает 10 тыс. долларов США или 10 тыс. евро.

За это банк берет 0,1% от суммы, минимум 1 доллар, максимум 100 долларов — для долларовых счетов и 0,2% от суммы, минимум 1 евро, максимум 100 евро — для счетов в евро. Комиссия начисляется на всю сумму среднемесячного остатка, если он превышает порог.

Именно из-за таких случаев Finance.ua советует потратить время и тщательно изучить тарифы банка, в котором вы обслуживаетесь. Это позволит в дальнейшем избежать неприятных неожиданностей и ненужных трат.

