Доля проблемных кредитов в банках остается на исторически низком уровне
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины в январе почти не изменилась. По состоянию на 1 февраля 2025 года этот показатель составил 13,9%.
Таким образом, уровень проблемных кредитов в банковской системе продолжает оставаться на исторически низких уровнях.
Списание старых долгов госбанками
Напомним, что в декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд грн старых неработающих активов. В результате доля NPL в банковском секторе сократилась ниже 14% по состоянию на 1 января 2026 года.
Качество новых кредитов остается высоким
Новые кредиты продолжают демонстрировать высокое качество, что положительно влияет на состояние кредитных портфелей банков.
Благодаря этому уровень дефолтов остается на исторически низком уровне.
Показатели в разных группах банков
В настоящее время доля неработающих кредитов существенно отличается в зависимости от группы банков:
- в частных украинских банках — 8,4%;
- в банках с иностранным капиталом — 6,5%;
- в государственных банках — 19,6%.
Уровень проблемной задолженности также отличается в зависимости от сегмента кредитования.
В частности, доля NPL:
- по кредитам бизнеса составляет 17,0%;
- по кредитам населению — 10,8%.
Ранее мы сообщали, что для поддержки людей, которые в результате вынуждены покидать свои дома, Правительство запустило новый «механизм»: разовые беспроцентные кредиты на обустройство нового жилья.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие гранты могут получить бизнес и ветераны в Украине: суммы и условия
Доля проблемных кредитов в банках остается на исторически низком уровне
5 причин, почему наличность актуальна даже в эпоху цифрового развития
Как росло кредитование экономики с 2021 по 2026 гг.
Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы
Условия программы «єОселя» ужесточились: что изменилось