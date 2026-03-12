0 800 307 555
ру
Доля проблемных кредитов в банках остается на исторически низком уровне

Кредит&Депозит
49
Уровень проблемных кредитов в банках почти не изменился
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины в январе почти не изменилась. По состоянию на 1 февраля 2025 года этот показатель составил 13,9%.
Таким образом, уровень проблемных кредитов в банковской системе продолжает оставаться на исторически низких уровнях.

Списание старых долгов госбанками

Напомним, что в декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд грн старых неработающих активов. В результате доля NPL в банковском секторе сократилась ниже 14% по состоянию на 1 января 2026 года.

Качество новых кредитов остается высоким

Новые кредиты продолжают демонстрировать высокое качество, что положительно влияет на состояние кредитных портфелей банков.
Благодаря этому уровень дефолтов остается на исторически низком уровне.

Показатели в разных группах банков

В настоящее время доля неработающих кредитов существенно отличается в зависимости от группы банков:
  • в частных украинских банках — 8,4%;
  • в банках с иностранным капиталом — 6,5%;
  • в государственных банках — 19,6%.
Уровень проблемной задолженности также отличается в зависимости от сегмента кредитования.
В частности, доля NPL:
  • по кредитам бизнеса составляет 17,0%;
  • по кредитам населению — 10,8%.
Ранее мы сообщали, что для поддержки людей, которые в результате вынуждены покидать свои дома, Правительство запустило новый «механизм»: разовые беспроцентные кредиты на обустройство нового жилья.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Кредиты НБУ Госбанки
