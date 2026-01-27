Банки планируют наращивать кредитование — опрос НБУ Сегодня 16:03 — Кредит&Депозит

Банки сохранили оптимистичные настроения по поводу развития кредитования.

Об этом свидетельствуют результаты Опроса об условиях банковского кредитования за IV квартал 2025 года, пишет НБУ.

Более трех четвертей из них планируют увеличить кредитование бизнеса, а баланс ответов о росте объемов кредитования домохозяйств стал самым высоким с начала 2021 года.

По мнению респондентов, качество корпоративных кредитов в течение следующего года не изменится, однако возможно ухудшение качества портфеля домохозяйств.

Спрос на кредиты бизнеса

На протяжении IV квартала и в 2025 году он рос. Банки ожидают увеличения спроса на все виды корпоративных кредитов и в I квартале 2026 года.

Спрос населения на кредиты

Также рос, в частности на потребительские займы (со II квартала 2023 года). В первые три месяца 2026 года банки ожидают роста спроса как на ипотечные, так и на потребительские кредиты.

Долговую нагрузку предприятий респонденты оценили как среднюю, домохозяйств — как низкую.

Конкуренция между банками и достаточная капитализация привели к определенному смягчению кредитных стандартов для бизнеса. В январе — марте банки и дальше планируют смягчать кредитные стандарты.

Уровень одобрения заявок для кредитов предприятиям рос три квартала подряд для всех видов займов бизнесу, кроме валютных.

Банки также ослабили кредитные стандарты для ипотеки и потребительских займов. Смягчение стандартов для потребительских займов длится уже три года подряд.

Выводы

Согласно ожиданиям банков в I квартале будет продолжаться смягчение кредитных стандартов на потребительские займы, в то же время стандарты ипотеки не изменятся.

Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос, а на ипотеку не изменился. В IV квартале, как и в течение всего 2025 года, больше вырос кредитный риск. В первые три месяца 2026 года респонденты ожидают усиления прежде всего риска ликвидности и кредитного риска.

Справка Finance.ua:

В 2025 году государственная программа «єОселя» фактически сохранила статус главного инструмента ипотечного кредитования в Украине. Коммерческие ипотечные программы банков используются только для незначительной доли сделок.

Неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 2025 г. направили значительные средства на расчеты с кредиторами. Общая сумма выплат превысила 3,7 млрд грн, при этом около 1,5 млрд грн получило государство.

Эксперты говорят, что в 2026 году доходность по гривневым вкладам будет зависеть прежде всего от монетарной политики НБУ, которая в свою очередь будет опираться на реальное состояние экономики в стране, на ситуацию с безопасностью и т. д.

