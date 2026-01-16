Скільки можна буде заробити на депозитах у 2026 році — прогноз експертів Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Скільки можна буде заробити на депозитах у 2026 році — прогноз експертів

Експерти кажуть, що 2026 році дохідність за гривневими вкладами залежатиме насамперед від монетарної політики НБУ, яка своєю чергою спиратиметься на реальний стан економіки в країні, на безпекову ситуацію тощо.

Про це йдеться в статті minfin.com.ua , ми вибрали основне.

Тому, якщо змінюватиметься облікова ставка, то скоріше за все відповідні корективи зачіпатимуть і інші монетарні інструменти.

«Якщо справдиться прогноз НБУ про інфляцію у 6,6% наприкінці 2026 року, скоріше за все облікова ставка може знизитися до 13−14% (дзеркально ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами може скоротитися до 16,5−17,5%). Це прямий сигнал до зниження дохідності за гривневими вкладами орієнтовно на 1,5−2 в.п. Тобто потенційно середні ставки можуть скоротитися до 11%-12,5% річних, а максимальні ставки потенційно складуть до 14−14,5%», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

«На кінець 2026 року я очікую офіційний курс долара до гривні на рівні 44,5, тобто на 5% вищий. Значення UIRD (Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб — ред.) на початок року становило 13,77%, а максимальні ставки за річними депозитами фізичних осіб зараз доходять до 17%. З врахування податку це майже 13,1%», — говорить Михайло Демків, аналітик інвестгрупи ICU.

За підрахунками Андрія Шевчишина, гривневий депозит у 2026 році може принести його власнику дохід у доларовому еквіваленті на рівні 3,5−6,5% після сплати податків.

«На початок року середня дохідність гривневих депозитів становила 13,4% для вкладів на 3 місяці та 13,8% — на 12 місяців. Проте, у 2026 році НБУ планує знижувати облікову ставку, що призведе до зниження дохідності гривневих інструментів на 2,5−3 в. п. до кінця 2026 року. Тобто, дохідність гривневого депозиту може бути на рівні 10,5−11,5% річних.

Також у 2026 році очікується девальвація гривні до 44,4 гривні за долар (медіальний прогноз неурядових аналітиків). При цьому, уряд в бюджеті на цей рік заклав розрахунковий курс долара на рівні 45,7 гривні за долар, МВФ — 45,3 гривні.

Спираючись на достатність зовнішньої допомоги на 2026 рік, історично рекордні рівні золотовалютних резервів, а також політику НБУ по стримуванню інфляції, малоймовірно що курс буде виведений вище рівня урядових прогнозів. Отже, від поточних рівнів долара у 43,5 гривні, девальвація гривні може бути на рівні 2−5%", — пояснює він.

Юлія Бабенко очікує збереження позитивного тренду дохідності гривневих депозитів, проте с тенденцією до поступового зниження валютної премії.

«За моїм прогнозом, чиста дохідність гривневих депозитів в доларі за підсумками 2026 року коливатиметься в межах від 2 до 6% річних», — вважає вона.

«Точка беззбитковості для гривневого депозиту у 2026 році — це девальвація гривні на рівні 11−12%. Отже, допоки долар не зростає швидше за цей показник, гривневий депозит залишається вигіднішим за купівлю валюти», — уточнює Юлія Бабенко.

У 2026 році, так само як і в минулі роки, вибір терміну розміщення депозиту залишиться вирішальним інструментом для фіксації прибутку, говорять експерти.

«Терміни 6 та 9 місяців — золота середина. Саме на цей період банки зараз пропонують максимальні ставки. Індекс середніх ставок часто сягає 14,5- 15,5% річних. Це ідеальний баланс між високим доходом і здатністю швидко перевести кошти у валюту у разі зміни ринкових умов. Строки розміщення гривні на 9 та 12 місяців — фіксація вигоди. В умовах прогнозованого зниження облікової ставки відкриття річного депозиту на початку року під 16−17% річних дозволить вкладнику отримувати високу дохідність навіть тоді, коли нові вклади влітку вже пропонуватимуть із майбутніх прогнозованих 12,5−13,5% річних.

Якщо розглядаємо розміщення гривні на 3 місяці, це може бути короткостроковим резервом і зараз це є найменш вигідна категорія депозиту. Ставки тут відчутно нижчі, а ризик того, що податки й комісії за переведення в готівку з’їдять прибуток, найвищий", — пояснює Юлія Бабенко.

Для отримання максимального прибутку у 2026 році вона рекомендує стратегію драбини: частину коштів тримати на 6-місячному депозиті для ліквідності, а іншу — в довгих ОВДП для максимальної валютної дохідності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.