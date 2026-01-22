97% ипотечных кредитов в Украине приходится на программу «єОселя»
В 2025 году государственная программа «єОселя» фактически сохранила статус главного инструмента ипотечного кредитования в Украине. Коммерческие ипотечные программы банков используются только для незначительной доли сделок.
Об этом рассказали участники круглого стола «Банковский сектор Украины: достижения 2025 года и ожидания от 2026-го», передает Финансовый клуб.
Доля «єОселя» на рынке
По словам первого заместителя председателя правления банка «Глобус» Елены Дмитриевой, структура рынка практически не изменилась по сравнению с 2024 годом.
«90% ипотечных кредитов мы выдавали по программе „єОселя“, и только 10% — по коммерческим программам. В общей сложности на рынке 97% ипотеки приходится на „єОселя“, из которых 97% выдают государственные банки», — отметила она.
По словам Дмитриевой, участие жилищного комплекса в программе «єОселя» положительно влияет на продажи.
«Для застройщика это дополнительный имиджевый плюс, если его дом аккредитован в „єОселя“. Это увеличивает продажи — не только за счет кредитования, но и в целом по его объектам», — пояснила она.
Начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян подчеркнул, что программа действительно помогает внутренне перемещенным лицам и гражданам без собственного жилья, однако имеет структурные ограничения.
«Программа работает и быстро набирает популярность, но бюджет ограничен. Поэтому мы видим уменьшение граничной цены квадратного метра, сокращение допустимой площади для семей. В результате возникает обратный эффект — необходимость постоянно балансировать между спросом и возможностями бюджета», — отметил он.
Критика со стороны Фонда гарантирования вкладов
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай подчеркнула, что «єОселя» не может быть базой для устойчивого развития ипотечного рынка.
«Это, в сущности, дотация на компенсацию процентной ставки. Это не рыночный механизм. Такие программы могут существовать как социальные — для переселенцев или менее обеспеченных граждан, но они не могут быть драйвером развития рынка», — подчеркнула глава ФГВФЛ.
