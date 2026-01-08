0 800 307 555
Сколько украинцев приобрели жилье по программе «єОселя» в 2025 году
В 2025 году по программе єОселя приобрели собственное жилье 7769 украинцев. Общая сумма выданных банками-партнерами кредитов на приобретение недвижимости составила почти 15 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрфинжилья».
Среди новых владельцев жилья:
  • 2891 военнослужащий и представитель сектора безопасности;
  • 2826 украинцев без собственного жилья;
  • 909 внутренне перемещенных лиц;
  • 427 медиков;
  • 383 педагога;
  • 209 ветеранов;
  • 124 ученых.
За чуть более трех лет работы программы собственное жилье приобрели 22 620 семей, а общий объем выданных кредитов составляет 38 923 млн. грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что чаще всего банки отказывают украинцам в ипотечном кредите по программе «єОселя» еще на этапе предварительного расчета, когда финучреждение оценивает платежеспособность человека. Если дохода недостаточно для выбранной квартиры, заявку не финализируют.
Банк может счесть, что за желаемую квартиру ежемесячная нагрузка будет слишком высокой. И в этом нет отказа «вообще» — это лишь сигнал, что следует изменить ожидания или сумму.
За год заметно увеличилось количество объявлений о продаже жилья с возможностью оформления ипотечного кредита «єОселя». Если в октябре прошлого года таких предложений было 5,8 тыс., то в октябре 2025 — почти 17 тысяч.
По материалам:
Finance.ua
Покупка квартиры
