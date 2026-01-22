97% іпотечних кредитів в Україні припадає на програму «єОселя» Сьогодні 09:33 — Кредит&Депозит

У 2025 році програма «єОселя» залишалася головним драйвером іпотечного кредитування

У 2025 році державна програма «єОселя» фактично зберегла статус головного інструменту іпотечного кредитування в Україні. Комерційні іпотечні програми банків використовуються лише для незначної частки угод.

Про це розповіли учасники круглого столу «Банківський сектор України: здобутки 2025 року та очікування від 2026-го», передає Фінансовий клуб.

Частка «єОселі» на ринку

За словами першої заступниці голови правління банку «Глобус» Олени Дмітрієвої, структура ринку практично не змінилася порівняно з 2024 роком.

«90% іпотечних кредитів ми видавали за програмою „єОселя“, і лише 10% — за комерційними програмами. Загалом на ринку 97% іпотеки припадає на „єОселю“, з яких 97% видають державні банки», — зазначила вона.

За словами Дмітрієвої, участь житлового комплексу у програмі «єОселя» позитивно впливає на продажі.

«Для забудовника це додатковий іміджевий плюс, якщо його будинок акредитований у „єОселі“. Це збільшує продажі — не лише за рахунок кредитування, а й загалом у його об’єктах», — пояснила вона.

Начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян наголосив, що програма справді допомагає внутрішньо переміщеним особам і громадянам без власного житла, однак має структурні обмеження.

«Програма працює і швидко набирає популярності, але бюджет обмежений. Тому ми бачимо зменшення граничної ціни квадратного метра, скорочення допустимої площі для сімей. У підсумку виникає зворотний ефект — необхідність постійно балансувати між попитом і можливостями бюджету», — зазначив він.

Критика з боку Фонду гарантування вкладів

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай підкреслила, що «єОселя» не може бути базою для сталого розвитку іпотечного ринку.

«Це, по суті, дотація на компенсацію процентної ставки. Це не ринковий механізм. Такі програми можуть існувати як соціальні — для переселенців чи менш забезпечених громадян, але вони не можуть бути драйвером розвитку ринку», — наголосила очільниця ФГВФО.

