Где украинцы считают безопасным хранить деньги

Начало 2026 года украинцы встречают в состоянии повышенной финансовой настороженности и сдержанных экономических ожиданий. Несмотря на стабильную работу банковской системы и отсутствие массовых сбоев, в обществе доминируют опасения возможного ограничения доступа к собственным средствам и недоверие к институциональным финансовым механизмам.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования финансовой состоятельности граждан в 2026 году, проведенного информационным агентством Hronikers совместно с компанией Active Group.

Страх по поводу ограничения доступа к деньгам

Согласно опросу, 35,2% респондентов отметили, что гипотетическое ограничение доступа к средствам в банках очень пугает, еще 27,4% отметили, что это скорее вызывает страх. В то же время 7,7% опрошенных заявили, что такая ситуация не вызывает у них страха, а 19,3% — что, скорее, не вызывает. Еще 10,3% респондентов затруднились с ответом.

Страх по ограничению доступа к деньгам, activegroup.com.ua

Основатель компании Active Group Андрей Яременко отметил, что, несмотря на опасения, украинцы не отказываются от банковских услуг, а наоборот, использование платежных карт растет.

«Украинцы понимают, что банки — это скорее краткосрочный инструмент, это „здесь и сейчас“ что-то оплатить, куда-то перевести деньги. Что касается ограничений, то здесь вопрос не только в самих банках, здесь вопрос в институтах шире. Ну и плюс к тому, постоянные обещания государства что-то с банковскими пересмотрами — переводы ограничить, где-то заблокировать, где-то изменить», — объяснил Яременко.

По его словам, дополнительный фактор тревоги — длительная жизнь страны в условиях войны.

«Это не вопрос доверия или недоверия к банкам. Люди привыкли к тому, что любые правила могут измениться внезапно, и это порождает страх перед новыми ограничениями», — добавил он.

Доверие к банкам

Отношение украинцев к современной банковской системе остается неоднозначным, но с заметным преобладанием осторожности.

Совокупно доверяют банкам 42,9% респондентов, в то время как 49,0% выражают недоверие. При этом доля тех, кто полностью доверяет банковской системе, минимальная — всего 3,5%.

Такая структура ответов свидетельствует не о резком кризисе доверия, а о хрупком и условном характере лояльности к финансовым институтам, легко трансформируемым в тревожные ожидания.

Доверие к банковской системе, activegroup.com.ua

Где украинцы считают безопасным хранить деньги

Финансовое поведение украинцев показывает четкий отход от классических банковских инструментов. Самым безопасным способом хранения сбережений граждане считают наличную валюту — ее выбрали 61,5% респондентов. Также распространены инвестиции в материальные активы (28,7%) и вывод средств в банки других стран (26,3%).

Банковские депозиты в Украине — как в гривне, так и в валюте — существенно уступают уровню доверия, что свидетельствует о стремлении минимизировать институциональные риски даже ценой снижения финансовой эффективности.

Стратегии сохранения сбережений, activegroup.com.ua

