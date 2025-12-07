Реестр должников: как онлайн проверить себя и избежать блокировки счетов
Часто должники узнают о наличии исполнительного производства уже после блокирования счетов банком или установления ограничений на пользование имуществом. Единый реестр должников — открытая база данных, в которой каждый может быстро узнать об имеющихся долгах.
Пресс-служба Министерства юстиции Украины рассказывает, как проверить себя в Едином реестре должников.
Как осуществить проверку
Перейдите на портал Реестра и укажите ФИО, дату рождения, при необходимости — идентификационный код.
Система мгновенно покажет, есть ли в отношении вас исполнительные производства.
В случае наличия производства пользователь получает доступ к подробной информации, в частности:
- орган или должностное лицо, выдавшее исполнительный документ;
- номер производства;
- основание взыскания (штраф, алименты, задолженность
и т. п.);
- контакты государственного или частного исполнителя, его email и телефон;
- реквизиты счета для погашения долга.
Проверка полезна не только для самоконтроля, но и перед заключением сделок, при проверке потенциальных контрагентов или работников, а также для получения юридической информации или уточнения статуса уже известного долга.
До этого Finance.ua отмечал, что в Едином реестре должников зафиксировано более 794 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Однако 60% (свыше 476 тыс.) этих долгов фактически зашли в тупик: производство формально завершено, но взыскать средства не удалось.
Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение (40% случаев). Далее следуют водоснабжение (18%), газ (15%), жилищное обслуживание (10%), вывоз мусора (8%) и электроэнергия (6%).
