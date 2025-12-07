Реестр должников: как онлайн проверить себя и избежать блокировки счетов Сегодня 18:11 — Личные финансы

Реестр должников: как онлайн проверить себя и избежать блокировки счетов

Часто должники узнают о наличии исполнительного производства уже после блокирования счетов банком или установления ограничений на пользование имуществом. Единый реестр должников — открытая база данных, в которой каждый может быстро узнать об имеющихся долгах.

Пресс-служба Министерства юстиции Украины рассказывает , как проверить себя в Едином реестре должников.

Как осуществить проверку

Перейдите на портал Реестра и укажите ФИО, дату рождения, при необходимости — идентификационный код.

Система мгновенно покажет, есть ли в отношении вас исполнительные производства.

В случае наличия производства пользователь получает доступ к подробной информации, в частности:

орган или должностное лицо, выдавшее исполнительный документ;

номер производства;

основание взыскания (штраф, алименты, задолженность и т. п. );

); контакты государственного или частного исполнителя, его email и телефон;

реквизиты счета для погашения долга.

Проверка полезна не только для самоконтроля, но и перед заключением сделок, при проверке потенциальных контрагентов или работников, а также для получения юридической информации или уточнения статуса уже известного долга.

До этого Finance.ua отмечал , что в Едином реестре должников зафиксировано более 794 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. Однако 60% (свыше 476 тыс.) этих долгов фактически зашли в тупик: производство формально завершено, но взыскать средства не удалось.

Чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение (40% случаев). Далее следуют водоснабжение (18%), газ (15%), жилищное обслуживание (10%), вывоз мусора (8%) и электроэнергия (6%).

