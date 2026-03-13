Пенсионную карту заблокировали из-за долгов: как ее разморозить Сегодня 19:00 — Личные финансы

Все больше украинцев сообщают о случаях, когда их пенсионные карты оказываются заблокированными из-за долгов.

Чаще всего это происходит после открытия исполнительного производства — когда у человека есть неуплаченные штрафы, кредиты или задолженность за коммунальные услуги. В таких ситуациях банки обязаны выполнить постановление исполнителя и ограничить доступ к счету, пишет fbc.biz.ua.

Юристы отмечают, что полностью арестовывать пенсию запрещено, ведь это социальная выплата, на которую нельзя налагать взыскания в полном объеме.

Однако блокировка может произойти, если банк не может отделить пенсионные поступления от других средств или если счет не обозначен как социальный.

Чтобы разблокировать карту, пенсионеру нужно обратиться к наложившему арест исполнителю и предоставить документы, подтверждающие: счет используется исключительно для получения пенсии. После этого исполнитель должен издать постановление о снятии ареста, которое банк обязан выполнить.

Советы экспертов

Специалисты советуют открывать отдельный счет именно для пенсионных выплат — это значительно уменьшает риск блокировки и упрощает процедуру разморозки в случае ошибки. Также рекомендуют регулярно проверять информацию о возможных долгах во избежание непредвиденных арестов.

Напомним, в начале марта 2026 года в Украине проведена ежегодная индексация пенсий.

В Пенсионном фонде напомнили, что индексация пенсий производится ежегодно с 1 марта. При пересчете учитывается рост средней заработной платы в стране, с которой уплачивались страховые взносы. Именно этот показатель оказывает влияние на размер пенсионных выплат.

Размер и порядок повышения определяет Кабинет Министров Украины с учетом финансовых возможностей бюджета Пенсионного фонда.

«25 февраля 2026 года правительство приняло постановление № 236, которое регулирует индексацию пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года. Согласно ему, средняя зарплата, которая учитывается для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент 1,121», — сообщили в Пенсионном фонде.

