0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Пенсионную карту заблокировали из-за долгов: как ее разморозить

Личные финансы
10
Все больше украинцев сообщают о случаях, когда их пенсионные карты оказываются заблокированными из-за долгов.
Чаще всего это происходит после открытия исполнительного производства — когда у человека есть неуплаченные штрафы, кредиты или задолженность за коммунальные услуги. В таких ситуациях банки обязаны выполнить постановление исполнителя и ограничить доступ к счету, пишет fbc.biz.ua.
Юристы отмечают, что полностью арестовывать пенсию запрещено, ведь это социальная выплата, на которую нельзя налагать взыскания в полном объеме.
Однако блокировка может произойти, если банк не может отделить пенсионные поступления от других средств или если счет не обозначен как социальный.
Чтобы разблокировать карту, пенсионеру нужно обратиться к наложившему арест исполнителю и предоставить документы, подтверждающие: счет используется исключительно для получения пенсии. После этого исполнитель должен издать постановление о снятии ареста, которое банк обязан выполнить.
Советы экспертов

Специалисты советуют открывать отдельный счет именно для пенсионных выплат — это значительно уменьшает риск блокировки и упрощает процедуру разморозки в случае ошибки. Также рекомендуют регулярно проверять информацию о возможных долгах во избежание непредвиденных арестов.
Место для вашей рекламы
Напомним, в начале марта 2026 года в Украине проведена ежегодная индексация пенсий.
В Пенсионном фонде напомнили, что индексация пенсий производится ежегодно с 1 марта. При пересчете учитывается рост средней заработной платы в стране, с которой уплачивались страховые взносы. Именно этот показатель оказывает влияние на размер пенсионных выплат.
Размер и порядок повышения определяет Кабинет Министров Украины с учетом финансовых возможностей бюджета Пенсионного фонда.
«25 февраля 2026 года правительство приняло постановление № 236, которое регулирует индексацию пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года. Согласно ему, средняя зарплата, которая учитывается для исчисления пенсии, увеличивается на коэффициент 1,121», — сообщили в Пенсионном фонде.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems