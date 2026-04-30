Всего 5% иностранцев в Польше смогли подать заявку через MOS

27 апреля 2026 года была запущена система MOS (Moduł Obsługi Spraw) в Польше, поэтому документы на карту побыта можно подать только в электронном формате.
Заработал портал для подачи документов на карту побыта — MOS (Modul Obsługi Spraw). Бумажные заявления уже не принимаются, а если вы отправили документы по почте и они не попали в «уженду» до конца недели (фактически до пятницы) — ваше дело не рассмотрят.
Портал InPoland.net.pl обратился с официальным запросом к управлению по делам иностранцев (UdSC), чтобы узнать, как прошел старт системы и первый день работы портала MOS 2.0.
По информации управления, в первый день работы портала создано около 10 000 профилей иностранцев. За 24 часа было составлено около 500 заявлений иностранцев для получения разрешения на пребывание. Первый пользователь подал документы уже в первые 1,5 часа от запуска страницы.
За время работы перебоев на странице не наблюдалось, рассказали специально для нашего портала в UdSC.
Анализ цифр UdSC свидетельствует, что 500 поданных заявлений от 10 000 созданных профилей — это лишь 5% успешно поданных заявлений.
Остальные 95% пользователей либо просто тестировали интерфейс, либо застряли на этапе заполнения. Теперь, например, без цифровой подписи работодателя на Załączniku nr 1 иностранец технически не может завершить подачу.
Напомним, иностранцы имеют возможность с помощью портала составить документы на временное, постоянное и долгосрочное пребывание резидента ЕС.
Ранее Finance.ua писал, где подавать. Теперь заявления на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС можно подавать только в электронном виде через портал MOS — https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.
Ранее речь шла о том, что после получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды пособий на тех же началах, что и другие иностранцы. Также украинцы после получения карты побыта CUKR будут обязаны в течение 15 рабочих дней уведомить воеводу, выдавшему карту, о любом изменении места жительства.
