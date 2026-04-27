0 800 307 555
В Польше заработал сервис MOS: как подать заявление

В Польше заработал сервис MOS: как подать заявление
В Польше заработал сервис MOS: как подать заявление
27 апреля 2026 года была запущена система MOS (Moduł Obsługi Spraw) в Польше, пишет inpoland.
Посредством сервиса иностранцы могут подать электронное заявление на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС. Заявления в бумажном виде больше не принимаются.

Где подавать

Теперь заявления на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС можно подавать только в электронном виде через портал MOS — https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.
Заявления на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС в бумажном виде, которые были направлены и не получены воеводскими управлениями до 27 апреля 2026 года, не будут рассматриваться, они останутся без рассмотрения, поскольку будет учитываться не дата отправки.

Категории

Однако в Управлении по делам иностранцев сообщили, что заявления на получение временного вида на жительство в бумажном виде и в дальнейшем будут приниматься для следующих категорий:
  • в целях выполнения работы в рамках внутрикорпоративного перевода;
  • для долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода;
  • с целью воссоединения семьи — если соответствующий иностранец проживает вне Польши;
  • для члена семьи гражданина Польши, гражданина государства-члена ЕС или гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, указанного в параграфе 10 статьи 1 пункта b и d Соглашения о выходе — в ситуации, когда иностранец, которого касается заявление, проживает за пределами Польши;
  • для иностранца, который ведет семейную жизнь в определении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод с гражданином Польши, гражданами государства-члена ЕС или гражданами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, указанного в пункте 10 статьи 1 пункта b и d Соглашения о выходе — в ситуации, когда иностранец
Ранее речь шла о том, что после получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды помощи на тех же началах, что и другие иностранцы. Также украинцы после получения карты быта CUKR будут обязаны в течение 15 рабочих дней извещать воеводу, выдавшему карту, о любом изменении местожительства.
Если после получения карты граждане Украины выедут из Польши на период более 6 месяцев, они потеряют разрешение на временное жительство.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
