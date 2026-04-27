В Польше заработал сервис MOS: как подать заявление Сегодня 18:10 — Личные финансы

В Польше заработал сервис MOS: как подать заявление

27 апреля 2026 года была запущена система MOS (Moduł Obsługi Spraw) в Польше, пишет inpoland.

Посредством сервиса иностранцы могут подать электронное заявление на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС. Заявления в бумажном виде больше не принимаются.

Где подавать

Теперь заявления на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС можно подавать только в электронном виде через портал MOS — https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/.

Заявления на получение разрешений на временное жительство, разрешений на постоянное жительство и разрешений на долгосрочное проживание резидента ЕС в бумажном виде, которые были направлены и не получены воеводскими управлениями до 27 апреля 2026 года, не будут рассматриваться, они останутся без рассмотрения, поскольку будет учитываться не дата отправки.

Категории

Однако в Управлении по делам иностранцев сообщили, что заявления на получение временного вида на жительство в бумажном виде и в дальнейшем будут приниматься для следующих категорий:

в целях выполнения работы в рамках внутрикорпоративного перевода;

для долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода;

с целью воссоединения семьи — если соответствующий иностранец проживает вне Польши;

для члена семьи гражданина Польши, гражданина государства-члена ЕС или гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, указанного в параграфе 10 статьи 1 пункта b и d Соглашения о выходе — в ситуации, когда иностранец, которого касается заявление, проживает за пределами Польши;

для иностранца, который ведет семейную жизнь в определении Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод с гражданином Польши, гражданами государства-члена ЕС или гражданами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, указанного в пункте 10 статьи 1 пункта b и d Соглашения о выходе — в ситуации, когда иностранец

Ранее речь шла о том, что после получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды помощи на тех же началах, что и другие иностранцы. Также украинцы после получения карты быта CUKR будут обязаны в течение 15 рабочих дней извещать воеводу, выдавшему карту, о любом изменении местожительства.

Если после получения карты граждане Украины выедут из Польши на период более 6 месяцев, они потеряют разрешение на временное жительство.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.