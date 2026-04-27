Пенсия 10 тыс. грн: какой должен быть официальный доход Сегодня 19:33 — Личные финансы

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер будущей пенсии для каждого гражданина будет индивидуальный, поскольку зависит от года выхода на пенсию, приобретенного стажа и официального дохода.

Сколько необходимо получать дохода, чтобы рассчитывать на пенсионную выплату в 10 000 грн. Об этом свидетельствуют соответствующие ориентировочные подсчеты, рассказывают Н овини.LIVE

Для расчета используются специальной формулой:

Пенсия = ЗП x КЗ x КС, где ЗП — средняя заработная плата за три года до выхода на пенсию, КЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, КС — коэффициент стажа.

Согласно правилам пенсионного законодательства, каждый год требования к количеству страхового стажа растут. В этом году оформить пенсию по возрасту можно, имея следующие минимальные показатели по стажу:

Для 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа; Для 63 лет — минимально 23 года страхового стажа; Для 65 лет необходимо наличие 15 лет страхового стажа.

Какой должен быть заработок

Граждане могут использовать пенсионный калькулятор для определения ориентировочной суммы будущей пенсии. Для этого необходимо ввести собственные данные возраста, стажа и уровня дохода.

Для женщины, которая собирается оформить пенсию по общим правилам в 60 лет и при наличии 33 лет общего стажа, рассчитывать на пенсию в 10 000 грн можно, если ее официальный заработок составляет примерно 28 000 грн.

Ранее Finance.ua писал , что по данным Пенсионного фонда, после ежегодной индексации размер средней пенсии вырос до 7 236 гривен (около 166 $). Это на 14% больше, чем в прошлом году. В то же время почти каждый четвертый пенсионер все еще живет на минимальные суммы. Самые высокие выплаты получают в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.

В целом аналитики отмечают, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — 2,8 млн человек. Их средний уровень пенсии выше — около 7,9 тысяч гривен в месяц.

В настоящее время в Украине насчитывается 10,05 млн пенсионеров. Только за первые три месяца их стало меньше на 116 тысяч. В среднем Украина ежегодно теряет около 170 тысяч пенсионеров. С начала полномасштабной войны их количество сократилось уже на 740 тысяч.

около 1380 евро в месяц. В то же время средняя страховая пенсия в 2025 году равнялась примерно 1100 евро: мужчины получали в среднем 1346 евро, женщины — 930−955 евро.

