0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Польша повышает минимальные зарплаты в медицине — новые ставки

Личные финансы
26
Польща
Польща
С 1 июля 2026 года в Польше повысится минимальная заработная плата медицинских работников. Повышение коснется не только врачей и медсестер, но и фармацевтов, фельдшеров и немедицинского персонала, а размер дополнительных выплат будет зависеть от профессиональной группы.
Об этом сообщает inpoland.

Причины

Минимальная оплата труда в секторе здравоохранения с 1 июля вырастет на 8,82%. Такое решение стало результатом давления профсоюзов и растущих ожиданий работников отрасли.
Ранее Министерство здравоохранения рассматривало возможность отложить повышение с июля по январь 2027 года, однако после разногласий с профсоюзами от этой идеи отказались.
Для расчета новых ставок ориентиром стала средняя заработная плата за 2025 год — 8 903,56 злотых. Именно этот показатель определяет уровень минимальных заработных плат для многих категорий работников.
В то же время, с 1 января 2026 года общая минимальная зарплата в Польше уже выросла с 4666 до 4806 злотых брутто — на 140 злотых.

Какими будут новые зарплаты с 1 июля

Самые высокие ставки после повышения получат работники профессиональных групп высшего ранга. В частности, минимальная зарплата врача или стоматолога со специализацией вырастет до 12 910,16 злотых — это на 1 046,67 злотых больше, чем сейчас.
Минимальные ставки для работников отрасли составят:
  • врач или стоматолог со специализацией — 12 910,16 злотых (увеличение на 1 046,67 злотых);
  • фармацевт, физиотерапевт, лаборант-диагност, клинический психолог, медсестра или акушерка со степенью магистра и специализацией — 11 485,59 злотых (увеличение на 931,17 злотых);
  • врач или стоматолог без специализации — 10 595,24 злотых (увеличение на 858,99 злотых);
  • интерн — 8 458,38 злотых (увеличение на 685,75 злотых);
  • фармацевт, физиотерапевт, лаборант-диагност, техник электрорадиологии, психолог без специализации, медсестра или акушерка без специализации — 9 081,63 злотых (увеличение на 736,28 злотых).
Повышение коснется и немедицинского персонала

Изменения касаются не только медиков, но и других работников системы здравоохранения.
Новые минимальные ставки предусматривают:
  • физиотерапевт, парамедик, техник электрорадиологии, аналитический техник, медицинский работник со средним образованием или степенью бакалавра без специализации, медсестра или акушерка со средним образованием — 8 369,35 злотых (увеличение на 678,53 злотых);
  • другой медицинский работник со средним образованием — 7 657,06 злотых (увеличение на 620,78 злотых);
  • работник основной деятельности (кроме медицинского работника) с высшим образованием — 8 903,56 злотых (увеличение на 721,84 злотых);
  • работник основной деятельности со средним образованием — 6 944,78 злотых (увеличение на 563,04 злотых);
  • работник основной деятельности с образованием ниже среднего — 5 787,31 злотых (увеличение на 469,19 злотых).
Размер повышения для разных групп отличается, однако изменения охватят всех работников сектора здравоохранения.
Ранее мы сообщали, что в Польше массово сокращают работников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Минимальная зарплатаПольшаМедицинаУкраинцы в Польше
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems