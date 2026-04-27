Польша повышает минимальные зарплаты в медицине — новые ставки

С 1 июля 2026 года в Польше повысится минимальная заработная плата медицинских работников. Повышение коснется не только врачей и медсестер, но и фармацевтов, фельдшеров и немедицинского персонала, а размер дополнительных выплат будет зависеть от профессиональной группы.

Об этом сообщает inpoland.

Причины

Минимальная оплата труда в секторе здравоохранения с 1 июля вырастет на 8,82%. Такое решение стало результатом давления профсоюзов и растущих ожиданий работников отрасли.

Ранее Министерство здравоохранения рассматривало возможность отложить повышение с июля по январь 2027 года, однако после разногласий с профсоюзами от этой идеи отказались.

Для расчета новых ставок ориентиром стала средняя заработная плата за 2025 год — 8 903,56 злотых. Именно этот показатель определяет уровень минимальных заработных плат для многих категорий работников.

В то же время, с 1 января 2026 года общая минимальная зарплата в Польше уже выросла с 4666 до 4806 злотых брутто — на 140 злотых.

Какими будут новые зарплаты с 1 июля

Самые высокие ставки после повышения получат работники профессиональных групп высшего ранга. В частности, минимальная зарплата врача или стоматолога со специализацией вырастет до 12 910,16 злотых — это на 1 046,67 злотых больше, чем сейчас.

Минимальные ставки для работников отрасли составят:

врач или стоматолог со специализацией — 12 910,16 злотых (увеличение на 1 046,67 злотых);

фармацевт, физиотерапевт, лаборант-диагност, клинический психолог, медсестра или акушерка со степенью магистра и специализацией — 11 485,59 злотых (увеличение на 931,17 злотых);

врач или стоматолог без специализации — 10 595,24 злотых (увеличение на 858,99 злотых);

интерн — 8 458,38 злотых (увеличение на 685,75 злотых);

фармацевт, физиотерапевт, лаборант-диагност, техник электрорадиологии, психолог без специализации, медсестра или акушерка без специализации — 9 081,63 злотых (увеличение на 736,28 злотых).

Повышение коснется и немедицинского персонала

Изменения касаются не только медиков, но и других работников системы здравоохранения.

Новые минимальные ставки предусматривают:

физиотерапевт, парамедик, техник электрорадиологии, аналитический техник, медицинский работник со средним образованием или степенью бакалавра без специализации, медсестра или акушерка со средним образованием — 8 369,35 злотых (увеличение на 678,53 злотых);

другой медицинский работник со средним образованием — 7 657,06 злотых (увеличение на 620,78 злотых);

работник основной деятельности (кроме медицинского работника) с высшим образованием — 8 903,56 злотых (увеличение на 721,84 злотых);

работник основной деятельности со средним образованием — 6 944,78 злотых (увеличение на 563,04 злотых);

работник основной деятельности с образованием ниже среднего — 5 787,31 злотых (увеличение на 469,19 злотых).

Размер повышения для разных групп отличается, однако изменения охватят всех работников сектора здравоохранения.

