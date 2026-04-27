Рынок труда в ІТ: на сколько вакансий нужно откликнуться, чтобы найти работу в 2026

С начала 2026 года до середины апреля на платформе Djinni наняли почти 2,3 тыс. кандидатов. Не менее половины кандидатов, нанятых в 2026 году, получили офер после 8−35 контактов с рекрутерами. В 2025 году этот показатель составлял 10−40 контактов, а в начале 2024 года — 10−50. В среднем кандидаты в этом году отправляли около 10 откликов и получали 4 предложения.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni.

Откликов стало меньше, а предложений больше

Количество откликов также сократилось. Если в прошлом году типичный диапазон составлял 4−29 с медианой 12, то сейчас 3−25 с медианой 10. В то же время количество предложений растет: годовая медиана остается на уровне 4, но за последние два месяца выросла до 5.

Среди кандидатов, нанятых в 2026 году:

10% не отправляли откликов вовсе (в прошлом году — 8%);

40% ограничились 1−10 откликами (было 45%);

29% отправили 11−30 откликов;

17% - от 31 до 100;

почти 4% - более 100 откликов (в прошлом году более 5%).

Менее 1% кандидатов получили более 40 предложений (максимум — 76, тогда как в прошлом году рекорд составил 114). Общее распределение выглядит следующим образом:

10% не получили ни одного предложения, но были наняты;

59% получили 1−5 предложений (в прошлом году — 50%);

20% - 6−10 предложений (было 21%);

почти 11% - 11−40 предложений (было почти 17%).

Средний период активного отклика составляет 13−115 дней с медианой 49 дней. Около 30% кандидатов находят работу менее чем за месяц, в то время как 10% ищут ее до полугода.

По сравнению с прошлым годом поиск стал быстрее: в 2025 году средний период составлял около 60 дней, тогда как в 2023 году — 43 дня.

Спрос и скорость найма по специализациям

Дата-специалисты остаются самыми быстрыми в трудоустройстве — в среднем 24 дня (в прошлом году — 36). Дольше всего работу ищут тех-лиды, C-level-специалисты и менеджеры.

Маркетологи сравнялись с тестировщиками по количеству откликов — медиана составляет 16. В то же время тестировщики и дизайнеры получают меньше предложений — в среднем по 3.

Среди разработчиков больше всего откликов к найму присылают фулстек-инженеры, которые в этом году опередили фронтенд-разработчиков.

По количеству предложений лидируют специалисты по C++ (7 предложений) и Python (6). В то же время для PHP и Golang этот показатель снизился.

Среди других технических специалистов дольше всего ищут работу тестировщики, в частности AQA — их поиск длится около трех месяцев. Быстрее всего трудоустраиваются системные администраторы, хотя выборка для этой категории ограничена.

Рекрутеры активно контактируют с дата-инженерами и DevOps-специалистами — в среднем они получают по 9 предложений. Больше всего предложений получают специалисты по lead generation — в среднем 16.

География поиска работы

Кандидаты, которые находятся в Украине, в большинстве категорий находят работу быстрее, чем работающие за рубежом. Исключение составляют дата-специалисты, дизайнеры и C-level-специалисты — для них поиск в Украине длится дольше.

В то же время тестировщики и маркетологи в Украине трудоустраиваются почти вдвое быстрее, чем за границей.

Наем без откликов

Около 10% кандидатов, нанятых в 2026 году (230 человек), не отправляли отклики в течение полугода до получения офера. В прошлом году таких было 8%, а годом ранее — 7%.

Больше всего таких случаев зафиксировано среди тестировщиков. Высокая доля найма без откликов также характерна для Artist и C++ разработчиков около 20% трудоустройств происходит через прямые предложения.

DevOps-специалисты, которые не отправляют отклики, в среднем выбирают из 13 предложений.

Только 3,5% кандидатов (82 человека) направили более 100 откликов до трудоустройства. Чаще это фулстек-разработчики, проджект-менеджеры и фронтенд-инженеры.

Рекорд установил фулстек-разработчик с пятилетним опытом: за четыре месяца он отправил 667 откликов и получил 5 предложений, после чего был нанят.

