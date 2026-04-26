В Украине упростили передачу имущества детям: что изменилось

В Украине изменили правила оформления имущества на детей
В Украине обновили подход к заключению сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних детей. Изменения направлены на упрощение оформления имущества детей. Соответствующий закон № 4824-IX подписал Президент Украины. Новые правила вступят в силу через месяц после опубликования.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Что изменилось в процедуре оформления имущества на детей

Если ребенок безвозмездно получает имущество в собственность (например, по договору дарения), нотариусы должны получить от родителей или других законных представителей предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Теперь эти правила меняются — разрешение органа опеки и попечительства больше не требуется. Однако обязательным остается согласие родителей ребенка.
Упрощение касается обретения детьми права собственности на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, другое ценное имущество, в том числе транспортные средства.

Как меняются правила в зависимости от возраста ребенка

Малолетние дети (до 14 лет) могут самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, а сделки по недвижимости или транспорту за них совершают родители или законные представители. При этом требуется нотариально заверенное согласие второго родителя.
Несовершеннолетние (14−18 лет) могут подписывать договоры самостоятельно, но обязательно по нотариально удостоверенному согласию обоих родителей.
В то же время сделка может быть совершена без согласия одного из родителей (других законных представителей), если они:
  • захвачены в плен или заложники;
  • интернированы в нейтральные государства;
  • пропали без вести при особых обстоятельствах, признаны без вести отсутствующими;
  • проживают отдельно от ребенка в течение не менее шести месяцев подряд и не участвуют в воспитании и содержании ребенка;
  • место их проживания неизвестно.

В каких случаях разрешение органа опеки все еще нужно

Специалисты отмечают, что разрешение органа опеки и попечительства не нужно только в случае, когда ребенок приобретает право собственности на имущество.
Если родители намерены отчуждать имущество, уже принадлежащее ребенку (продать, обменять или передать в залог), получение разрешения органа опеки и попечительства — обязательно.
По материалам:
Finance.ua
