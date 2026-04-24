0 800 307 555
ру
0 800 307 555
От штрафов до аннулирования ЕН: что грозит ФЛП с интернет-магазином

Личные финансы
15
Продавать товары онлайн непросто, ведь у налогового законодательства много подводных камней
Продавать товары онлайн непросто, ведь у налогового законодательства много подводных камней
Физические лица-предприниматели в Украине, которые занимаются интернет-торговлей, рискуют получить большие штрафы. Продавать товары онлайн непросто, ведь в налоговом законодательстве много подводных камней.
Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Отсутствие РРО

Нефискализованные продажи — прямой путь к административной ответственности. Используя платежные сервисы, в частности LiqPay, WayForPay, RozetkaPay, EvoPay и т. д., необходимо вести учет операций.
Аналогичная ситуация с NovaPay: получение средств через небанковское финансовое учреждение требует проведения транзакций через регистратор расчетных операций независимо от способа перевода. Исключение — если оплата поступила через реквизиты IBAN с банковского счета.

Запретные способы расчетов

Находясь на едином налоге, ФЛП может принимать оплату за товар или услугу исключительно деньгами. Бартеры, взаимозачеты и другие неденежные расчеты запрещены прямо Налоговым кодексом. Следствием нарушения правил является аннулирование упрощенной системы.
«Один из самых распространенных скрытых рисков — подарочные сертификаты. Если вы продаете сертификаты, которыми потом можно получить товар — это уже не денежный расчет», — объяснил юрист Богдан Янкив.

Неверный выбор группы ЕН

Для эффективного управления интернет-магазином лучше всего использовать 2 группу единого налога. На 1 группе интернет-торговля запрещена, а 3 группа предусматривает повышенные расходы, поскольку приходится платить 6% от дохода вместо фиксированной ежемесячной суммы.
Выбор неправильной группы может привести к начислению налогов и переходу на общую систему.
По материалам:
Novyny.live
ФЛПНалогиБизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems