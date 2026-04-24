От штрафов до аннулирования ЕН: что грозит ФЛП с интернет-магазином

Физические лица-предприниматели в Украине, которые занимаются интернет-торговлей, рискуют получить большие штрафы. Продавать товары онлайн непросто, ведь в налоговом законодательстве много подводных камней.
Отсутствие РРО
Нефискализованные продажи — прямой путь к административной ответственности. Используя платежные сервисы, в частности LiqPay, WayForPay, RozetkaPay, EvoPay и т. д., необходимо вести учет операций.
Аналогичная ситуация с NovaPay: получение средств через небанковское финансовое учреждение требует проведения транзакций через регистратор расчетных операций независимо от способа перевода. Исключение — если оплата поступила через реквизиты IBAN с банковского счета.
Запретные способы расчетов
Находясь на едином налоге, ФЛП может принимать оплату за товар или услугу исключительно деньгами. Бартеры, взаимозачеты и другие неденежные расчеты запрещены прямо Налоговым кодексом. Следствием нарушения правил является аннулирование упрощенной системы.
«Один из самых распространенных скрытых рисков — подарочные сертификаты. Если вы продаете сертификаты, которыми потом можно получить товар — это уже не денежный расчет», — объяснил юрист Богдан Янкив.
Неверный выбор группы ЕН
Для эффективного управления интернет-магазином лучше всего использовать 2 группу единого налога. На 1 группе интернет-торговля запрещена, а 3 группа предусматривает повышенные расходы, поскольку приходится платить 6% от дохода вместо фиксированной ежемесячной суммы.
Выбор неправильной группы может привести к начислению налогов и переходу на общую систему.