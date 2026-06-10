Как продать автомобиль через «Дію»: пошаговая инструкция Сегодня 17:02 — Личные финансы

Для оформления договора купли-продажи в приложении "Дія" продавец должен иметь в электронном формате ряд документов.

Украинцам, планирующим продать автомобиль онлайн, советуют заранее проверить наличие необходимых документов в приложении «Дія». Без них воспользоваться услугой дистанционного переоформления транспортного средства невозможно.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны для продажи авто онлайн

Для оформления договора купли-продажи в приложении «Дія» продавец должен иметь в электронном формате:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство;

зарегистрированное место жительства;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Если хотя бы один из этих документов не отображается в приложении, он-лайн услуга будет недоступна.

Что делать владельцам старых техпаспортов

Свидетельства регистрации транспортных средств, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных сервисах. Поэтому информация о владельце автомобиля может быть недоступна онлайн.

В этом случае необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства. После получения нового свидетельства современного образца документ будет отображен как в Кабинете водителя, так и в приложении «Дія».

Как продать автомобиль через «Дію»

Перед созданием заявки на перерегистрацию транспортного средства рекомендуется заранее активировать «Дія.Підпис». Именно с его помощью подписываются электронный договор купли-продажи и заявление на перерегистрацию.

После подачи заявки информация о владельце и транспортном средстве автоматически проверяется через Единый государственный реестр транспортных средств.

В частности, проверяется, не находится ли автомобиль в розыске, под арестом или нет ли других ограничений и обременений.

Как происходит оформление сделки

После успешного прохождения проверки договор поступает сторонам на подписание посредством электронной цифровой подписи. После этого документы передаются в сервисный центр МВД.

Администратор закрепляет номерной знак серии DI (если выбран новый) и печатает свидетельство о регистрации. Если новый владелец выбрал только электронное свидетельство — бланк не выдается, а номер можно оставить прежний.

Следующий шаг — пользователь может увидеть новое свидетельство о регистрации в приложении «Дія».

Готовый пакет документов передается ГП «Инфотех», которое организует доставку через АО «Укрпочта» в течение 10 дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.