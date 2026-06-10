Как продать автомобиль через «Дію»: пошаговая инструкция

Украинцам, планирующим продать автомобиль онлайн, советуют заранее проверить наличие необходимых документов в приложении «Дія». Без них воспользоваться услугой дистанционного переоформления транспортного средства невозможно.
Если хотя бы один из этих документов не отображается в приложении, он-лайн услуга будет недоступна.
Что делать владельцам старых техпаспортов
Свидетельства регистрации транспортных средств, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных сервисах. Поэтому информация о владельце автомобиля может быть недоступна онлайн.
В этом случае необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства. После получения нового свидетельства современного образца документ будет отображен как в Кабинете водителя, так и в приложении «Дія».
Перед созданием заявки на перерегистрацию транспортного средства рекомендуется заранее активировать «Дія.Підпис». Именно с его помощью подписываются электронный договор купли-продажи и заявление на перерегистрацию.
После подачи заявки информация о владельце и транспортном средстве автоматически проверяется через Единый государственный реестр транспортных средств.
В частности, проверяется, не находится ли автомобиль в розыске, под арестом или нет ли других ограничений и обременений.
Как происходит оформление сделки
После успешного прохождения проверки договор поступает сторонам на подписание посредством электронной цифровой подписи. После этого документы передаются в сервисный центр МВД.
Администратор закрепляет номерной знак серии DI (если выбран новый) и печатает свидетельство о регистрации. Если новый владелец выбрал только электронное свидетельство — бланк не выдается, а номер можно оставить прежний.
Следующий шаг — пользователь может увидеть новое свидетельство о регистрации в приложении «Дія».
Готовый пакет документов передается ГП «Инфотех», которое организует доставку через АО «Укрпочта» в течение 10 дней.