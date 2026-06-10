0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как продать автомобиль через «Дію»: пошаговая инструкция

Личные финансы
45
Для оформления договора купли-продажи в приложении "Дія" продавец должен иметь в электронном формате ряд документов.
Для оформления договора купли-продажи в приложении "Дія" продавец должен иметь в электронном формате ряд документов.
Украинцам, планирующим продать автомобиль онлайн, советуют заранее проверить наличие необходимых документов в приложении «Дія». Без них воспользоваться услугой дистанционного переоформления транспортного средства невозможно.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны для продажи авто онлайн

Для оформления договора купли-продажи в приложении «Дія» продавец должен иметь в электронном формате:
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство;
  • зарегистрированное место жительства;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
Если хотя бы один из этих документов не отображается в приложении, он-лайн услуга будет недоступна.

Что делать владельцам старых техпаспортов

Свидетельства регистрации транспортных средств, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных сервисах. Поэтому информация о владельце автомобиля может быть недоступна онлайн.
В этом случае необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства. После получения нового свидетельства современного образца документ будет отображен как в Кабинете водителя, так и в приложении «Дія».
Место для вашей рекламы

Как продать автомобиль через «Дію»

Перед созданием заявки на перерегистрацию транспортного средства рекомендуется заранее активировать «Дія.Підпис». Именно с его помощью подписываются электронный договор купли-продажи и заявление на перерегистрацию.
После подачи заявки информация о владельце и транспортном средстве автоматически проверяется через Единый государственный реестр транспортных средств.
В частности, проверяется, не находится ли автомобиль в розыске, под арестом или нет ли других ограничений и обременений.

Как происходит оформление сделки

После успешного прохождения проверки договор поступает сторонам на подписание посредством электронной цифровой подписи. После этого документы передаются в сервисный центр МВД.
Администратор закрепляет номерной знак серии DI (если выбран новый) и печатает свидетельство о регистрации. Если новый владелец выбрал только электронное свидетельство — бланк не выдается, а номер можно оставить прежний.
Следующий шаг — пользователь может увидеть новое свидетельство о регистрации в приложении «Дія».
Готовый пакет документов передается ГП «Инфотех», которое организует доставку через АО «Укрпочта» в течение 10 дней.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоДия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems